Мария Максакова в жизни и на сцене

Оперная дива не хочет увольняться из академии
Известная российская операция певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова оказалась в центре скандала после того, как сбежала на Украину со своим мужем Денисом Вороненковым. Тем не менее, многим артистка успела запомнится не по скандальным высказываниям из-за рубежа, а по выступлениям на сцене Мариинского театра. Dni.Ru собрали лучшие фотографии одной из самых противоречивых персон оперной сцены.
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