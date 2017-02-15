Мария Максакова в жизни и на сцене

Известная российская операция певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова оказалась в центре скандала после того, как сбежала на Украину со своим мужем Денисом Вороненковым. Тем не менее, многим артистка успела запомнится не по скандальным высказываниям из-за рубежа, а по выступлениям на сцене Мариинского театра. Dni.Ru собрали лучшие фотографии одной из самых противоречивых персон оперной сцены.