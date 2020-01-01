Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

  • Дата рождения: 26 сентября 1940
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Петер Игенберс
  • Дети: Мария Максакова-Игенберс, Максим Максаков

Людмила Максакова родилась в Москве в 1940 году. В 1961-м окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Затем была принята в труппу Театра имени Вахтангова, где работает и в настоящее время.

В 1960-х она познакомилась с композитором Микаэлом Таривердиевым. Однажды ночью они ехали на машине по Ленинградскому проспекту, за рулем была Людмила Максакова. Внезапно прямо под колеса выскочил пьяный. Приехавшим сотрудникам ГАИ Таривердиев сказал, что машину вел он. Максакова подтвердила слова композитора и заявила, что это он сбил пешехода. Композитора осудили на два года, но, так как следствие длилось столько же, после суда его освободили.

Лучшая работа актрисы - роль Тани Огневой в фильме "Татьянин день".

Первый муж Людмилы - Лев Збарский, художник, сын биохимика Бориса Збарского, директора лаборатории при мавзолее Ленина. У них родился сын Максим.

Второй раз актриса вышла замуж в 1974 году за Петера Андреаса Игенбергса. У них родилась дочь Мария.

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