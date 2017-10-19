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Людмила Васильевна Максакова

актриса
Людмила Васильевна Максакова
  • Дата рождения: 26 сентября 1940
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Весы
  • Жена/Муж: Петер Игенберс
  • Дети: Мария Максакова-Игенберс, Максим Максаков

Людмила Максакова родилась в Москве в 1940 году. В 1961-м окончила Театральное училище имени Б.В. Щукина. Затем была принята в труппу Театра имени Вахтангова, где работает и в настоящее время.

В 1960-х она познакомилась с композитором Микаэлом Таривердиевым. Однажды ночью они ехали на машине по Ленинградскому проспекту, за рулем была Людмила Максакова. Внезапно прямо под колеса выскочил пьяный. Приехавшим сотрудникам ГАИ Таривердиев сказал, что машину вел он. Максакова подтвердила слова композитора и заявила, что это он сбил пешехода. Композитора осудили на два года, но, так как следствие длилось столько же, после суда его освободили.

Лучшая работа актрисы - роль Тани Огневой в фильме "Татьянин день".

Первый муж Людмилы - Лев Збарский, художник, сын биохимика Бориса Збарского, директора лаборатории при мавзолее Ленина. У них родился сын Максим.

Второй раз актриса вышла замуж в 1974 году за Петера Андреаса Игенбергса. У них родилась дочь Мария.

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У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене

У 84-летней Максаковой начались проблемы со здоровьем после падения на сцене
Стало известно об ухудшении здоровья у Людмилы Максаковой. 84-летняя народная артистка РСФСР уже несколько месяцев испытывает серьезные трудности, связанные со зрением. Изображение на обоих глазах стало размытым и искаженным, и это вызвало у Максаковой серьезные опасения.

Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля

Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля
Народная артистка России Людмила Максакова была госпитолизирована с ушибом головы. 82-летняя Людмила Максакова – актриса московского театра им.

Людмила Максакова предстала перед зрителями с пятнами на лице

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Артистка вышла к зрителям в новом виде В свое время Людмила Максакова считалась одной из первых красавиц советского кинематографа.

"Натоптали и испортили": Максакова требует почти полмиллиона рублей от столичных ремонтников

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Аура в квартире Людмилы Максаковой испорчена. Как стало известно журналистам, народная артистка РСФСР Людмила Максакова обратилась в суд, желая получить почти полмиллиона рублей от Фонда капитального ремонта Москвы.

Легшая под нож хирургов Максакова потеряла глаза: Безнаказанность и глупость

Легшая под нож хирургов Максакова потеряла глаза: Безнаказанность и глупость
Каждая женщина в погоде за красотой готова идти на жертвы. 82-летняя звезда театра имени Е. Б. Вахтангова Людмила Максакова не стала исключением. Народная артистка РСФСР Людмила Максакова знакома и любима зрителям по картинам "Плохой хороший человек", "Анна Каренина" и "Притяжение".

Кровь и боль: спектакль с участием 82-летней Максаковой закончился вызовом "скорой" из-за несчастья

Кровь и боль: спектакль с участием 82-летней Максаковой закончился вызовом "скорой" из-за несчастья
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Садальский восхитился мудростью 82-летней Максаковой

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Людмила Максакова славится мудрыми высказываниями. Прославленная актриса всегда пользовалась успехом у мужчин.

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Не хуже примадонны Пугачевой и императрицы Аллегровой: назван высокий титул Максаковой

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