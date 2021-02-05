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Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

  • Дата рождения: 24 июля 1977
  • Место рождения: Мюнхен, ФРГ
  • Знак зодиака: Лев
  • Жена/Муж: Денис Вороненков
  • Дети: Людмила Максакова, Илья Максаков

Мария Максакова-Игенбергс - российская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Мариинского театра. С 2011 по 2016 годы занимала должность депутата Госдумы VI созыва РФ от партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по культуре. В декабре 2016 года эмигрировала на Украину.

Мария - дочь актрисы Людмилы Максаковой и немецкого предпринимателя Петера Андреаса Игенбергса, внучка певицы Марии Максаковой.

В 1995 году окончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории по классу фортепиано. В 2000 году окончила с красным дипломом Российскую академию музыки имени Гнесиных (отделение академического вокала), в 2004 году окончила аспирантуру академии.

С 2000 года состояла в труппе московского театра "Новая опера", исполняла партии Снегурочки ("Снегурочка"), Офелии ("Гамлет"), Лейлы ("Искатели жемчуга") и другие. С 2003 года - приглашенная солистка оперы Большого театра России, где исполнила партии Оскара в опере "Бал-маскарад" и Мюзетты в опере "Богема". С 2006 года - в труппе театра "Геликон-Опера".

С 2011 года - солистка оперной труппы Мариинского театра. Исполняла партии Дорабеллы ("Так поступают все"), Керубино ("Свадьба Фигаро"), Фруголы ("Плащ"), Композитора ("Ариадна на Наксосе") и другие.

Летом 2014 года дебютировала на сцене Приморского театра оперы и балета (Владивосток) в партии Кармен.

Много лет на телеканале "Культура" вела вместе с народным артистом РФ Святославом Бэлзой цикл концертных программ "Романтика романса".

В марте 2015 года Мария впервые вступила в официальный брак. Ее мужем стал депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Денис Вороненков. При регистрации брака фамилия Марии осталась прежней - Максакова-Игенбергс.

В конце апреля 2015 года, по признанию Марии, из-за нервных потрясений в связи с уголовным преследованием мужа на втором месяце беременности у нее произошел выкидыш и она потеряла двойню. 15 апреля 2016 года у семейной пары Максаковой и Вороненкова родился сын Иван.

От прежних неоформленных отношений у Максаковой двое детей - сын Илья и дочь Людмила.

Максакова поддерживает политику президента Владимира Путина, негативно оценивает реформы 1990-х годов.

Максакова - один из авторов законопроекта о защите интеллектуальных прав в Интернете ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях").

В 2016 году проиграла праймериз "Единой России" в Санкт-Петербурге.

В декабре 2016 года Мария Максакова покинула Россию вместе с мужем Денисом Вороненковым, уехав жить в Киев.

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