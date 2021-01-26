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Отрезвляющий прием: мать не хочет видеть сбежавшую с Украины Максакову

Отрезвляющий прием: мать не хочет видеть сбежавшую с Украины Максакову

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Некоторое время назад Мария Максакова тайно вернулась в Россию с Украины. Оперная певица и экс-депутат Госдумы не была в Москве много лет, по ее словам, она просто боялась приезжать на родину.
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В беседе с журналистами знаменитость объяснила, почему опасалась возвращаться в Москву. Экс-депутат допускает, что за смертью ее супруга Дениса Вороненкова, который был застрелен в 2017 году в Киеве, мог стоять Денис Панаитов. С ним Мария Максакова уже много лет судится за недвижимость в Москве.

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Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Оперная дива отметила, что против нее была развернута настоящая травля, особенно в средствах массовой информации. Также она опасалась за безопасность и своего маленького ребенка, так как не предполагала, на что еще способен предполагаемый убийца Вороненкова. Как отметила артистка, теперь ей страшен только Господь Бог. Правда, радушного приема на родине не случилось и сейчас.

Мария Максакова добавила, что все эти годы мечтала встретиться со старшими детьми, которые остались в России, а также с мамой. Однако Людмила Васильевна отказалась принимать дочь.

"Я хотела бы с ней встретиться. Но это желание не носит взаимного характера", – подчеркнула оперная певица.

Правда, Мария Максакова все еще надеется на более плотное общение со старшими детьми. Особенно возвращению артистки рада дочь Людмила.

Напомним, ранее оперная певица заявила, что не может смотреть свои старые интервью, на которых она запечатлена с трясущимися руками и выпавшими волосами. По словам артистки, теперь она начала новую жизнь.

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Автор: 26 января 2021, 12:57 Источник: Собеседник.ru ✓ Надежный источник
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Максакова побила артистов в театре

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