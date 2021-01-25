"Никому там не нужна стала": тайно вернувшуюся в Россию Максакову подняли на смех

Оперная певица и экс-депутат Государственной думы от "Единой России" Мария Максакова недавно тайно вернулась в Россию. В 2016 году она уехала из страны вместе с супругом Денисом Вороненковым, который позднее был застрелен в Киеве.

В убийстве мужа Максакова тогда обвинила человека, от которого родила двоих детей. Позднее она раскаялась и активно просила прощения у бывшего супруга Владимира Тюрина. На Украине она осталась одна с маленьким сыном на руках, а двое детей от первого брака остались в России. Мать артистки отреклась от нее сразу после переезда.

Мария Максакова отметила, что родительница отговаривала ее до последнего: "Когда я решила, что уезжаю вместе с Денисом, мама мне звонила несколько ночей подряд. Мама мне звонила, говорила одно слово, даже кричала. Потом перезванивала и опять это слово: "Маша, опомнись!" – вспоминала она.

В этом году, видимо, Максакова опомнилась и решила начать новую жизнь. Она сообщила, что не может смотреть свои старые интервью. "Я не могу видеть себя с этими выпавшими волосами, остриженными. С этими жуткими трясущимися руками, с безумными глазами. Тяжело", – поделилась она. Исполнительница рассказала, что сейчас все меняется: "Не скажу, что я встала на крыло, но приближаюсь к этому".

Однако пользователи сети пока не только не спешат порадоваться возвращению артистки, но и высмеивают ее решение. В комментариях под статьями царит полный хаос. "Зачем приехала? Хамелеонша" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Шкура продажная", "Никому там не нужна, видимо, стала. И другую песенку запела", "Я не могу понять почему Россия прощает хамство таким уродам как Максакова у таких одно объяснение почему они ползут назад на свою родину жрать хочется а кормить за бугром некому", "Что этой тв..ре нужно у нас в стране?" – возмущаются комментаторы.