Накачался до невероятных размеров и живет за счет матери: что стало с сыном-фриком Елены Яковлевой

Денис Шальных не перестает удивлять публику новыми изменениями во внешности

Актриса Елена Яковлева родила своего единственного сына Дениса Шальных в 1992 году. Сейчас молодого человека знают практически вся страна, однако не только в его родстве со знаменитой артисткой. Шальных прославился своей любовью к татуировкам, которыми покрыто практически все его тело, и бодибилдингу. Многие россияне называют Дениса фриком и считают, что он изуродовал себя.

Наследник Яковлевой неоднократно становился участником телепередач и героем заголовков СМИ. Уже несколько лет публика не перестает обсуждать внешний вид татуированного и обколотого пирсингами Шальных. Кроме того, в его жизни были и другие эпизоды, которые не ускользнули от внимания общественности.

В свои 29 лет молодой человек до сих пор не нашел себя. Денис не только не получил высшего образования, но и не определился с профессией. Учебу на режиссерском факультете ГИТРа парень бросил уже на третьем курсе, а в армию не попал из-за плоскостопия. С карьерой у сына Елены Яковлевой тоже не задалось. Преподавание английского детям быстро наскучило молодому человеку, а увлечение музыкой превратилось в хобби. Сейчас Денис активно занимается бодибилдингом и подрабатывает стилистом в барбершопах.

О том, чтобы получить высшее образование или освоить новую профессию, Шальных и не задумывается. Наследник Яковлевой рассказывал, что он привык жить на деньги, с которыми ему помогают родные. Такое положение дел его нисколько не смущает. Как заявлял молодой человек, искать стабильную работу он не видит смысла.

Знаменитая мама Дениса рассказывала, что разукрашивать свое тело рисунками парень начал из-за переживаний. А их в его жизни было предостаточно. Сын Яковлевой успел пережить несколько неудачных романов и даже развод. Однако сейчас, кажется, Шальных нашел свою любовь. По словам близких актрисы, новая девушка ее наследника не увлекается татуировками, предпочитает натуральный цвет волос и не балуется пирсингами.

Теперь Денис, судя по всему, пожалел, что решился сотворить такое со своим телом. Молодой человек не хочет полностью избавляться от татуировок, однако кое-какие из них все-таки планирует изменить. В первую очередь, Шальных решил немного преобразить изображение гроба на лице, которое всегда пугало его маму. А недавно парень распрощался с изображением пули на лбу. Кроме того, Денис избавился от ярко-розового окрашивания и ирокеза, отрастил бороду и накачался до невероятных размеров. Шальных регулярно ходит в качалку, а не так давно вколол себе в плечи парафин.

Прославленная родительница старается защищать сына, на которого регулярно обрушивается шквал критики. Елена Яковлева во всем поддерживает ребенка и называет его человеком с замечательной душой.