"Надо еще": обколотый сын Яковлевой совсем себя не жалеет

28-летний наследник актрисы недавно показал снимки и видео из спортзала, продемонстрировав свои атлетические формы. Парень серьезно занимается бодибилдингом и долгие часы проводит в качалке.
Теперь же сын Елены Яковлевой показал свежие снимки, объяснив, что вколол в плечи парафин. Он доволен результатом и не прочь продолжить эксперименты со своей внешностью. Молодой человек отметил, что ему надо еще сделать пару имплантов в икры.
Напомним, тело и лицо Дениса Шальных украшают многочисленные татуировки. Однако многие россияне считают, что они уродуют внешность парня. Рисунками на теле сын звезды театра и кино увлекался еще со школы. К слову, ранее он все же решил свести несколько тату с лица – в частности, гроб. Но после нескольких процедур лазера взял паузу.
Отметим, Денис Шальных играет в рок-группе. Елена Яковлева полностью разделяет увлечения наследника и заступается за него перед хейтерами. Парень живет в квартире, которую ему подарила мать. Не секрет, что родители ему помогают деньгами. Это, кстати, молодого человека не смущает. Наследник артистки говорил, что привык к этому.
Напомним, сын Елены Яковлевой был женат. Но семья распалась, поскольку девушка заподозрила Дениса в измене и ушла. А недавно Шальных показал свою новую избранницу.
Популярные темы форума
Смех или грех?
Криптюшки
Порча
УЭФ влюбился.
Любимый не хочет жениться
Что думаете по поводу Лукашенко?
Увидел свою девушку с другим
Китайский и арабский
седые волосы что делать
Боюсь