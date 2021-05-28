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Шоу-бизнес
"Надо еще": обколотый сын Яковлевой совсем себя не жалеет

"Надо еще": обколотый сын Яковлевой совсем себя не жалеет

Наследник Елены Яковлевой продолжает шокировать публику. Известный своей любовью к татуировкам Денис Шальных на сей раз преобразил свою фигуру.
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28-летний наследник актрисы недавно показал снимки и видео из спортзала, продемонстрировав свои атлетические формы. Парень серьезно занимается бодибилдингом и долгие часы проводит в качалке.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Теперь же сын Елены Яковлевой показал свежие снимки, объяснив, что вколол в плечи парафин. Он доволен результатом и не прочь продолжить эксперименты со своей внешностью. Молодой человек отметил, что ему надо еще сделать пару имплантов в икры.

Напомним, тело и лицо Дениса Шальных украшают многочисленные татуировки. Однако многие россияне считают, что они уродуют внешность парня. Рисунками на теле сын звезды театра и кино увлекался еще со школы. К слову, ранее он все же решил свести несколько тату с лица – в частности, гроб. Но после нескольких процедур лазера взял паузу.

Отметим, Денис Шальных играет в рок-группе. Елена Яковлева полностью разделяет увлечения наследника и заступается за него перед хейтерами. Парень живет в квартире, которую ему подарила мать. Не секрет, что родители ему помогают деньгами. Это, кстати, молодого человека не смущает. Наследник артистки говорил, что привык к этому.

Напомним, сын Елены Яковлевой был женат. Но семья распалась, поскольку девушка заподозрила Дениса в измене и ушла. А недавно Шальных показал свою новую избранницу.

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Кадр из фильма "Любовь нежданная нагрянет"
Автор: 28 мая 2021, 11:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яковлева вытащила на сцену покалеченного сына

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