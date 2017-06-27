Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных давно увлекся татуировкой. Дошло до того, что наследник артистки разукрасил свое лицо затейливыми картинками. В интервью Яковлева призналась, что ей тату сына не нравятся.
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