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Июнь 27, 2017
просмотры: 123

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой

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Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных давно увлекся татуировкой. Дошло до того, что наследник артистки разукрасил свое лицо затейливыми картинками. В интервью Яковлева призналась, что ей тату сына не нравятся.

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