Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу

Наследник звезды российского кинематографа Денис Шальных отличается провокационной внешностью. Россияне не раз приходили в ужас от вида 28-летнего мужчины, ведь он изуродовал себя обилием татуировок, которые нанес даже на лицо. Некоторое время назад сын Елены Яковлевой захотел перемен и распрощался с изображением пули на лбу.
Денис Шальных обратился к мастеру, чтобы свести тату лазером. Хотя этот способ удаления нежелательных рисунков с кожи считается самым безболезненным, он все же требует усиленного терпения. Мужчина выдержал практически адские муки, так как вместе с чернилами он сжег и кожу.
Тату-мастер опубликовала в "Инстаграм" видео процедуры, на которую решился сын Елены Яковлевой. Денис Шальнов расположился на кушетке, превозмогая боль без криков и нецензурной лексики. В комментариях отметили, мужчина проявил выдающуюся выдержку. "Терпеливо прям лежал так, молодец", — отреагировал пользователь с ником soveste_net.
Как писали "Дни.ру", сын Елены Яковлевой пугает лишь внешностью. Наследник звезды хорошо воспитан и образован, а еще у него добрая душа — мужчина обожает животных. Денис Шальнов взял питомцев из приюта, чтобы подарить им любовь и ласку. Елена Яковлева тоже души не чает в братьях наших меньших. Дома у нее есть несколько собак.
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