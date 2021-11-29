"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности

Знаменитая артистка Елена Яковлева не ведет личный блог в "Инстаграм". В связи с этим поклонники актрисы штурмуют фан-аккаунт, который посвящен ее личности. Недавно там появился снимок актрисы со знаменитым сыном, который прославился несуразным обликом.
Наследник звезды Денис Шальных давно увлекается татуировками, которые почти полностью заполнили его тело. Черные, беспорядочные и вульгарные наколки превратили мужчину в фрика. Для сердобольных старушек он стал лишним поводом перекреститься.
Ценителей такого нестандартного искусства достаточно мало, поэтому сын Елены Яковлевой часто сталкивается с острой критикой и призывами одуматься. Фанаты актрисы твердят, что Денис Шальных дошел до крайности, вызывает отвращение и даже позорит свою мать.
"Страшилище, позорище. Жуть", "Бр, какой ужас!", "Это же надо так себя изуродовать", "Боевая раскраска индейца", "Это боль, а не радость", "У него татушки какие-то дурацкие, как пятилетний рисовал", "Эти наколки ужасные", "Такое уродство на теле", "Наверное, назло маме было сделано..." , "Боже, даже страшно смотреть на парня!" — написал народ в "Инстаграм".
Елена Яковлева получила от людей как сострадательную поддержку, так и дерзкие упреки. Некоторые пользователи Сети решили, что вина лежит на актрисе, поскольку она допустила сына к татуировкам.