"Мы замерли": Пересильд и Шипенко об отказе оборудования на космическом корабле

Юлия Пересильд и Клим Шипенко рассказали о сложной стыковке с МКС в эфире "Вечернего Урганта".

Актриса и режиссер покинули "Звездный городок", чтобы посетить программу Ивана Урганта и рассказать интересные подробности полета. Для киноэкипажа все было впервые, они прошли долгую подготовку и серьезную проверку здоровья перед полетом.

Особенно Климу и Юлии запомнился момент стыковки. На космическом корабле было трое – мини съемочная группа и космонавт Антон Шкаплеров. Когда корабль приблизился к МКС для стыковки, отказало автоматизированная система, поэтому стыковку пришлось выполнять вручную. "Мы замерли — переглянулись с Юлей, приготовились", – поделился Клим.

Подготовка к посадке тоже прошла с приключениями. Станция повернулась на 60 градусов, все заволновались. Экипаж даже готовился к принудительному спуску с серьезной перегрузкой, при которой люди теряют сознание. Но все прошло в штатном режиме. Приземление прошло успешно, экипаж сошел на землю в казахстанской степи, откуда их доставили в "Звездный городок" для реабилитации.

Напомним, Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели 12 дней в космосе, снимая материалы для фильма "Вызов". Этот полет стал первым в истории художественного кино. О легендарном полете очень много говорят в СМИ, поклонники ждут выхода фильма. Дата премьеры пока не назначена, так как снятые кадры возможно утеряны.