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Шоу-бизнес
"Мы замерли": Пересильд и Шипенко об отказе оборудования на космическом корабле

"Мы замерли": Пересильд и Шипенко об отказе оборудования на космическом корабле

Юлия Пересильд и Клим Шипенко рассказали о сложной стыковке с МКС в эфире "Вечернего Урганта".
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Актриса и режиссер покинули "Звездный городок", чтобы посетить программу Ивана Урганта и рассказать интересные подробности полета. Для киноэкипажа все было впервые, они прошли долгую подготовку и серьезную проверку здоровья перед полетом.

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 Юлия Сергеевна Пересильд

Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Особенно Климу и Юлии запомнился момент стыковки. На космическом корабле было трое – мини съемочная группа и космонавт Антон Шкаплеров. Когда корабль приблизился к МКС для стыковки, отказало автоматизированная система, поэтому стыковку пришлось выполнять вручную. "Мы замерли — переглянулись с Юлей, приготовились", – поделился Клим.

Подготовка к посадке тоже прошла с приключениями. Станция повернулась на 60 градусов, все заволновались. Экипаж даже готовился к принудительному спуску с серьезной перегрузкой, при которой люди теряют сознание. Но все прошло в штатном режиме. Приземление прошло успешно, экипаж сошел на землю в казахстанской степи, откуда их доставили в "Звездный городок" для реабилитации.

Напомним, Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели 12 дней в космосе, снимая материалы для фильма "Вызов". Этот полет стал первым в истории художественного кино. О легендарном полете очень много говорят в СМИ, поклонники ждут выхода фильма. Дата премьеры пока не назначена, так как снятые кадры возможно утеряны.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
23 октября 2021, 11:43 Источник: "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

комментарии

Ответить:

Гость880736
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Как мы и думали, слетали на станцию, пробухали перетрахались а кино снять забыли. Ещё и электронику повредили. Бухать надо в американском сегменте, там же и гадить
1

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