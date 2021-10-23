"Мы замерли": Пересильд и Шипенко об отказе оборудования на космическом корабле

Актриса и режиссер покинули "Звездный городок", чтобы посетить программу Ивана Урганта и рассказать интересные подробности полета. Для киноэкипажа все было впервые, они прошли долгую подготовку и серьезную проверку здоровья перед полетом.
Особенно Климу и Юлии запомнился момент стыковки. На космическом корабле было трое – мини съемочная группа и космонавт Антон Шкаплеров. Когда корабль приблизился к МКС для стыковки, отказало автоматизированная система, поэтому стыковку пришлось выполнять вручную. "Мы замерли — переглянулись с Юлей, приготовились", – поделился Клим.
Подготовка к посадке тоже прошла с приключениями. Станция повернулась на 60 градусов, все заволновались. Экипаж даже готовился к принудительному спуску с серьезной перегрузкой, при которой люди теряют сознание. Но все прошло в штатном режиме. Приземление прошло успешно, экипаж сошел на землю в казахстанской степи, откуда их доставили в "Звездный городок" для реабилитации.
Напомним, Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели 12 дней в космосе, снимая материалы для фильма "Вызов". Этот полет стал первым в истории художественного кино. О легендарном полете очень много говорят в СМИ, поклонники ждут выхода фильма. Дата премьеры пока не назначена, так как снятые кадры возможно утеряны.
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