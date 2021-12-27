Анна Семенович поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2022

Анна Семенович обратилась к фанатам с обращением. На сайте "Дни.ру" опубликовано поздравление с Новым годом от звезды.

В этом году Анна Семенович нередко появлялась в топе новостей о шоу-бизнесе. Так, вначале звезда частенько радовала поклонников пикантными фотографиями. Чего только стоил снимок из бани, из-за которого певицу прозвали второй Волочковой.

К середине года Семенович заговорила о серьезном и высоком. Звезда сообщила, что планирует стать мамой в ближайшее время. По ее словам, она уже заморозила яйцеклетки, благодаря чему сможет родить хоть в пятьдесят лет. Возможно, именно в новом году у певицы появится наследник или наследница.

Видимо, артистка всерьез задумалась о создании семьи в 2022 году, поскольку она начала активно искать жениха. Так, недавно главная сваха страны Лариса Гузеева сообщила, что Семенович приняла участие в программе "Давай поженимся". Однако не все порадовались за Анну. Известный скандалист Рустам Солнцев высмеял певицу, назвав клоунессой.

В своем видео-обращении заметно похорошевшая Семенович пожелала читателям "Дни.ру" счастья и кайфа от жизни. Самое главное, по мнению звезды, всегда улыбаться и никогда не отчаиваться. На сайте "Дни.ру" вы также можете посмотреть полное поздравление с Новым годом от Анны Семенович.