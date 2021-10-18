Ещё один день рождения: Ослабленная Пересильд напугала россиян после возвращения на Землю

Накануне знаменитость рассказала журналистам, что они с режиссером даже перевыполнили план. Несмотря на собственные опасения, она справилась со всеми задачами. Артистка призналась, что чувствует себя вполне хорошо, но организм только начинает адаптироваться к обстановке. По словам звезды, в космосе все конечности ощущаются крайне легкими, на Земле же все иначе.
Юлия Пересильд сообщила, что ноги кажутся ей крайне тяжелыми. Сейчас ей запрещено поворачивать голову, резко вставать, а также ходить. Физические перемещения пока даются знаменитости крайне тяжело, но впереди около десяти дней реабилитации.
Артистка опубликовала пост. На фото она лежит в форменной одежде и обнимает похожую на нее куклу, облаченную в скафандр. Она отметила, что уже находится в центре подготовки космонавтов и готова "заново учиться ходить". Рассказала знаменитость и о фотографе, который запечатлел все важные моменты.
Публика крайне бурно реагирует на появление Юлии Пересильд в Сети. Подписчики прокомментировали пост. "Любимая, никуда не торопись. Восстанавливайся хорошо!", "До слез! Счастье и гордость за Вас!", "Будем справлять этот день каждый год", "Вы герой! Обнимаю", "Юля, отдыхайте! Пусть все у Вас будет", "Вам нужно время! Ждем снова в театре", – написали поклонники.
Популярные темы форума
Ксения Собчак виновата в аварии?
Были бы любовницей богатого мужчины?
Звонок мужу
чуть не отъехал на свою днюху
А вы бы в космос полетели?
Давайте поговорим об изменах