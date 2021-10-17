Улетевшую в космос Пересильд нашли в казахстанской степи

Космический корабль с Юлией Пересильд и Климом Шипенко вернулся на Землю после 12 дней в космосе.

Актриса и режиссер 5 октября отправились на МКС, чтобы участвовать в первых в истории съемках художественного фильма в космосе. По сюжету "Вызова", врач, которую играет Юлия, прилетает на станцию для спасения космонавта. Так называемый "киноэкипаж" провел в космосе 12 дней, и сегодня в 7 утра вернулся на Землю.

Приземление корабля "Союз МС-18" прошло успешно, все члены команды в полном порядке. Экипаж сошел в казахской степи близ города Жезказган. Из Казахстана участников полета доставят в Подмосковье, где они пройдут реабилитацию в специальном центре в Звездном городке.

Юлия Пересильд рассказала, что даже не хотела улетать с МКС и прекращать этот уникальный в истории опыт. "У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться", – поделилась актриса. Подробнее о своих ощущениях от полета, первых в истории космических съемках и процессе подготовки съемочная группа расскажет на пресс-конференции, которая состоится 19 октября.

Напомним, съемки проекта готовились Первым каналом довольно долго. Актрису на главную роль выбирали из трех тысяч желающих. Пересильд и Клим Шипенко проходили серьезный курс подготовки, прежде чем отправиться в полет.