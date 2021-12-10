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Шоу-бизнес
"За мной следят": Анита Цой погрязла в долгах

"За мной следят": Анита Цой погрязла в долгах

Исполнительница хита "На восток" просчиталась с деньгами. Анита Цой выдавила оправдания.
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В СМИ просочилась информация о крупных долгах, которые нависли над известной певицей. За Анитой Цой на сайте ФССП России числились суммы в 80, 88 и 35 тысяч рублей. Виной тому стали невыплаченные налоги.

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 Анита Сергеевна Цой

Анита Сергеевна Цой певица

Звезда дотянула до последнего — только 30 декабря рассчиталась с государством по всем фронтам. Однако информация на портале ведомства обновилась не мгновенно, поэтому 1 декабря там значилось, что Анита Цой погрязла в долгах.

Артистка призналась, что в этом году действительно промедлила с оплатой счетов. Обычно она решает такие финансовые вопросы заранее и не уклоняется от гражданских обязательств. "Я человек публичный, понимаю, что за мной и коллегами СМИ следят пристально", — объявила "Комсомольской правде" Анита Цой.

Сейчас данные в реестре уже новые, и певица больше не значится злостным нарушителем. Артистка получила документы, которые свидетельствуют об отсутствии долгов. Анита Цой уверяет, что совесть ее чиста. Теперь звезда готова встречать Новый год без налоговых недоимок.

Напомним, Анита Цой сравнила себя с 72-летней Аллой Пугачевой. В "Инстаграм" артистка заявила, что стала чем-то похожа на Примадонну. Народ с мнением певицы не согласился и раскритиковал супругу Максима Галкина.


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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 декабря 2021, 13:51 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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