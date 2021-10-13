"Достаточно!": закатившую концерт в Кремле Цой отправили в отстой

1 октября Народная артистка России Анита Цой представила на сцене Кремля юбилейное шоу "Пятый океан", причем поставила она его самостоятельно. Но сразу же поползли слухи, что певица завершает карьеру. Корреспондент "Дни.ру" выяснил все из первых уст.



В конце вечера со сцены Кремля Анита обмолвилась, мол, "Пятый океан" – это ее последняя программа. И что тут началось!.. Пресса запестрила громкими заголовками: "Анита Цой уходит со сцены!", "Анита Цой завершает карьеру!" Однако, к истинному положению дел и словам певицы это не имеет никакого отношения.

"Как быстро Аниту Цой отправили в отстой! – удивляется певица. – Ни о каком завершении карьеры и ухода со сцены речи не было. Единственное, о чем я заявила со сцены Кремля, что шоу "Пятый океан" станет заключительной большой программой, которую я создала в качестве режиссера-постановщика. За свою карьеру я сделала 11 шоу, отмеченных самыми престижными музыкальными наградами, каждое из них становилось событием. Ни у одной мировой звезды нет в арсенале такого количества шоу – это мой личный рекорд. Я, действительно, решила, что для меня этого достаточно!"

"Но это совершенно не означает, что я куда-то собралась уходить со сцены, – подчеркнула звезда. – Есть и будут сольные концерты, новые песни, новые клипы. Так, несколько дней назад состоялась премьера клипа на песню "Пятый океан". Так что не торопитесь провожать меня на покой. Рановато!"