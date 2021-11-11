"Путь через постель – самый короткий": неожиданные откровения Цой об альфонсах и геях на сцене

Народная артистка России Анита Цой блистает на эстраде уже четверть века. И знает про нравы, царящие в шоу-бизнесе всё. Корреспондент "Дни.ру" прямо спросил певицу, можно ли стать звездой через постель

"Путь через постель – самый короткий, но и самый ненадежный, – уверена Анита Цой. – Просто переспать с нужным человеком мало – надо стать настоящим профессионалом своего дела, чтобы "нужный человек" открывал в артисте новые и более интересные грани таланта. И конечно, чтобы публика любила".

"У нас половина эстрады — проститутки и альфонсы, но я к этому отношусь с уважением", – недавно заявил певец Прохор Шаляпин. "По-своему, он прав, – полагает Анита. – Хочу отметить, что в жизни любого артиста немалое значение имеют меценаты, спонсоры, инвесторы, которые готовы вкладываться в проекты. При этом секс не всегда требуется взамен этих финансовых вложений".

При этом, как призналась сама Анита, ей тоже предлагали решить какие-то вопросы через постель. "Я красиво отклоняла подобного рода предложения, хотя бы потому, что у меня уже 31 год есть Петрович (супруг Сергей Цой – Прим. ред.), – уверяет артистка. – К тому же я всегда привыкла рассчитывать только на свои силы и средства".

Интересно, что даже лесбиянки предлагали Аните свою любовь. "Они красиво за мной ухаживали, делали подарки, дарили цветы...– вспоминает Цой. – Но мне повезло – у меня в жизни не было ни одного бестактного проявления внимания или предложения".

Вообще, как говорит Анита, на сцене очень много адептов однополой любви, велик процент геев среди певцов. Но Цой относится к этому с пониманием. "Творческому человеку важно вдохновение, – считает она. – Самое главное в таких отношениях – искренность. Только так можно получить настоящее удовольствие. В том числе и сексуальное. А это – очень важная часть нашего бытия. Другое дело, что про свои сексуальные пристрастия не стоит, как мне кажется, говорить публично".