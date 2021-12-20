"Симпатичный мужичок": Цой рассказала о причинах развода Лепса

Пара прожила вместе более 20 лет, родила троих детей и всегда считалась одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе, поэтому новость о разрыве супругов прогремела как гром среди ясного неба. Конечно же, поклонников сразу заинтересовали причины такого решения. В Сети тут же поползли слухи о наличии у Григория Лепса любовницы, которая якобы и стала разлучницей.
Эту версию прокомментировала коллега музыканта – певица Анита Цой. В программе "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ певица отметила, что в версии о другой женщине нет ничего необычного, ведь у многих звезд есть любовники и любовницы.
"Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть," – рассказала Цой о возможных причинах развода.
Впрочем, никаких доказательств сказанному артистка не привела, так что вполне реальными могут оказаться и другие версии. Напомним, что адвокат Шаплыковой в качестве причины развода назвал кризис, который супруги, как это часто бывает, не сумели преодолеть. А кто-то и вовсе заподозрил, что развод может быть фиктивным и как-то связан с бизнесом. Сами супруги ситуацию не комментировали. Заседание суда по их бракоразводному делу намечено на 20 декабря.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о состоянии Григория Лепса, попавшего в больницу после новости о разводе.