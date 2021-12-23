"Вина доказана": Рудковская добилась уголовного дела из-за статьи о Гном Гномыче

Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко подали в суд за клевету о маленьком сыне и получили результат.

Яркая блондинка и олимпийский чемпион участливо заботятся об имидже старшего сына Александра, которого зовут Гном Гномычем. Мальчик трудится на износ ради счастливого будущего, но его имя мелькает в прессе не всегда в позитивном ключе. Яна Рудковская и Евгений Плющенко стремятся остановить всех неугодных, кто нелестно выражается о Гном Гномыче.

В прошлом году в СМИ появился материал о здоровье маленького спортсмена. В нем указывалось, что у ребенка нарушение развития — синдром Аспергера. Звездные родители не смогли сидеть сложа руки и при участии полиции подали в суд за клевету.

Теперь же выяснилось, что иск продвинулся, и было возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц. Виновному грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Яна Рудковская и Евгений Плющенко отстояли свои интересы с помощью адвоката.

"Обвиняемая сторона всячески пытается закрыть дело. Но я не понимаю, зачем это делается? Все равно наказание будет! Неважно когда, но вина доказана", — объявила недовольная мать изданию "Спорт-экспресс".

По словам Яны Рудковской, Гном Гномыч прошел медицинское обследование, чтобы получить экспертные сведения об отсутствии болезни. Как писали "Дни.ру", после возникновения статьи с недостоверной информацией мальчик обратился к Путину и попросил его о защите от клеветы.