"Ее дети в лицо знают?": бросившую детей с няньками Рудковскую затравили

Продюсер выбрала для культпохода нарядное платье с рюшами от Диор. Впечатлениями от спектакля "Иван Грозный" она поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте.
Звездная блондинка была лаконична. "Все супер", – заявила Яна Рудковская. Также она разместила серию фото из театра. Однако многие фолловеры не оценили наряд знаменитости. Он им показался слишком вычурным и не подходящим для посещения Большого театра.
"Матрешка", – высказался один из пользователей соцсети. Некоторые упрекнули жену фигуриста Евгения Плющенко в том, что она постоянно посещает различные светские вечеринки, мало времени проводя с наследниками. "Ее дети в лицо знают?", – возмутился подписчик.
Напомним, ранее Яна Рудковская угодила в громкий скандал. Она вступила в конфликт с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Супруга спортсмена резко ответила оппонентке из-за ее слов о сыне Яны Рудковской Саше. Тренер заявила, что пока не видит потенциала в мальчике, который делает успехи на льду. Продюсер дала понять, что не даст в обиду свою семью и попросила тренера впредь не делать подобных высказываний о ее ребенке.