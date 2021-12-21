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Шоу-бизнес
"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене

"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене

Коварный замысел Ольги Бузовой на светском мероприятии вызвал бурю негодования. Любовь Успенская не смогла молчать.
прочитано 546 раз

Канал Fashion TV организовал мероприятие, чтобы наградить законодателей мод 2021 года. Церемония вручения премии не обошлась без Ольги Бузовой, которая заслужила приз, как самая модная артистка. Певица позолила себе лишнего, унизив не только бывшего мужа, но и окружающих ее звезд. Любовь Успенская не удержалась и отомстила поп-диве за острый язык.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Дело в том, что Ольга Бузова отличилась нахальной речью, набивая себе цену в обществе влиятельных людей. Во всеуслышание артистка похвалила себя и заявила, что гости могут покинуть церемонию вместе с ней, потому что без нее там делать практически нечего. "Скандал года", — произнес в это время наблюдавший за певицей Сергей Лазарев.

Звезда шансона Любовь Успенская, явно желающая внимания публики, сочла поведение поющей телеведущей неоправданным. Стоя на сцене, исполнительница шлягера "По полюшку" вмазала бесцеремонной моднице колким замечанием.


"Она сказала, что после ее выступления можно уходить… Такой самоуверенной женщины я еще не видела!" — выразилась негодующая Любовь Успенская. А Николай Басков, как пишет Пятый канал, попробовал перевести конфликт в шутку. Пользуясь случаем, он тоже съязвил в адрес Ольги Бузовой, чем вызвал шквал хохота среди собравшихся.


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Любовь Успенская. Фото: Lev Ilyin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2021, 18:53 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Успенская без юбки показала роскошные ноги

комментарии

Ответить:

Гость929262
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Почему эта нахальная бузова ничего не стесняется, неужели не знает о общем презрении ее?
1

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