Лазарев встал грудью за Тарасова после насмешек Бузовой: Как мужчина за мужчину

Накануне состоялось вручение известной премии. Однако самым громким событием этого вчера оказались вовсе не заветные статуэтки в руках знаменитостей.

Все дело в том, что Ольга Бузова появилась на мероприятии в роскошном фиолетовом костюме. Приблизительно в то же время на красной дорожке оказался и Дмитрий Тарасов, который недавно снялся в клипе в роли брутального возлюбленного Марго Овсянниковой. Оказалось, что свой образ поющая ведущая позаимствовала именно из нашумевшего ролика с участием бывшего мужа.

Почему знаменитость решила повторить чужой костюм – остается только гадать, но, видимо, она знала, что экс-возлюбленный появится на мероприятии. Все шоу началось в тот момент, когда Ольге вручили статуэтку. За ситуацией тщательно наблюдал Сергей Лазарев и транслировал происходящее у себя в "историях". Знаменитость заявила, что ее бывший муж присутствует в зале и якобы крайне переживает, что не смог удержать ее.

"Ох, скандальчик", – приговаривал исполнитель. Зал аплодировал Ольге Бузовой. Вскоре на сцену вышел и Дмитрий Тарасов, который решил ответить звезде. Он указал, что желает ей встретить такого чудесного человека как его жена, которую он очень любит. По словам футболиста, главное в жизни для него – семья.

Сергей Лазарев, неожиданно для многих, поддержал спортсмена. Многие тут же пошутили, что все случилось так из-за того, что Дмитрий – мужчина. Однако артист объяснил свою позицию. Он указал, что, по его мнению, Тарасов повел себя достойно. Исполнитель отметил, что деталей конфликта он не знает.