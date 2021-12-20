"Он кукловод": Что творится между Киркоровым и Муцениеце

На днях Агата Муцениеце выложила видео в "сторис" в своем аккаунте в "Инстаграме", которое тут же начали обсуждать поклонники и хейтеры. Дело в том, что на кадрах актриса предстала с королем поп-музыки Филиппом Киркоровым. Артистка написала, что они краши друг другу.
Многие тут же стали думать, что же происходит между коллегами. Как известно актриса развелась с Павлом Прилучным, и теперь она готова к любым отношениям. Аслан Долаев тоже не смог остаться в стороне и не предположить, есть ли между артистами что-то или нет.
"Агата и Филипп решили вызвать интерес у аудитории и волну обсуждений совместной историей в "Инстаграм". Филипп любит шокировать общественность хайпом, тем более, о нем говорят везде и всегда. Я убежден, это всего-лишь игра и не более. Он кукловод, который умеет заинтриговать" – высказался блогер.
Неизвестно, действительно ли это просто попытка привлечь внимание к своей персоне или же знаменитостей связывает что-то большее, чем просто дружба, работа и совместные мероприятия. В любом случае, никто об этом не знает, потому что звезды комментариев никаких не давали.
Напомним, что совсем недавно Филипп Киркоров выложил фотографию, на которой целуется с незнакомкой. Позже выяснилось, что это его подруга Екатерина Гусева.