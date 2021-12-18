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Шоу-бизнес
"Это моя Кэти": Киркоров рассекретил целующуюся с ним в губы незнакомку

"Это моя Кэти": Киркоров рассекретил целующуюся с ним в губы незнакомку

Филипп Киркоров любит удивлять публику, на днях он подогрел слухи о романе, выложив фото поцелуя с неизвестной женщиной.
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Новая публикация короля эстрады заинтриговала многих. Сначала он выложил фотографию с поцелуем, на которой не видно лица женщины, а затем и вовсе удалил. Однако вскоре Киркоров все же рассказал, что за дама на фото.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Оказалось, что целовался Филипп со своей давней подругой, диджеем Екатериной Гусевой. Между ними нет никаких любовных отношений, исключительно дружба. Об этом звезда рассказала в эфире телепередачи "Вечерний Ургант". "Это Моя Кэти Гусева", – сказал певец.

По словам самой Кати, в прошлом она с Киркоровым состояла в романтических отношениях. Она рассказала, что стабильно созванивалась с артистом, даже когда была на отдыхе. Кстати, она является его любимым диджеем. Именно ей Киркоров доверяет делать ремиксы на его песни. По секрету Гусева сказала, что даже была бы готова выйти замуж за Филиппа. Девушку даже не смущает, что Филипп значительно старше. Однако Катя призналась, что их отношения распались из-за пандемии коронавируса. Влюбленные реже стали видеться, практически перестали вместе ездить в туры. Также Гусевой кажется, что Киркоров изменяет ей.

Напомним, раньше Филипп и Катя часто появлялись вместе на светских мероприятиях. Ходят слухи, что пара была вместе два года.

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Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
18 декабря 2021, 11:16 Источник: "Вечерний Ургант"
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