"Понимаю Пашу": выгнувшаяся на диване Карпович взбудоражила россиян

Мирослава Карпович решила вернуться в образ знойной красотки и порадовала публику пикантной фотосессией.

В последнее время внешний вид Мирославы Карпович не радовал публику. То она слишком похудела и выглядела болезненно, то коротко постриглась и была похожа на мальчишку. Подписчики звезды "Папиных дочек" не раз ей намекали, что ее возлюбленный Павел Прилучный может найти себе даму посимпатичнее, поэтому пора бы заняться собой и быть более привлекательной.

Возможно, актриса решила прислушаться к поклонником и вновь стать сексуальной обольстительницей. Так, Мирослава сменила образ и нарастила волосы. Также она устроила горячую фотосессию на диване в достаточно провокационных позах. Особую пикантность ее образу придавали короткое белое платье, перчатки с перьями и жемчужное украшение. Глядя на снимки, становится понятно, почему Прилучный сбежал от Муцениеце к Карпович.

Подписчики бурно отреагировали на фотосессию звезды и с удовольствием начали обсуждать ее внешний вид в комментариях. "Ягодка", "Супербомбическая", "Такая прическа вам больше идет", "Понимаю Пашу", – восхищаются фолловеры.

Кстати, недавно артистка выложила в сторис не менее провокационную фотографию. На ней она хвастается шикарной растяжкой. Такой гибкости могла бы позавидовать даже прославленная королева шпагатов Анастасия Волочкова.