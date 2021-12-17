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"Молитесь": Киркоров обратился к россиянам в связи с болезнью Тарасовой

"Молитесь": Киркоров обратился к россиянам в связи с болезнью Тарасовой

Артист сильно обеспокоен состоянием госпитализированной Татьяны Тарасовой.

Продолжение: Святая Богородица: народ крестился при виде увешанного иконами в стразах Киркорова
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Филипп Киркоров обратился к фанатам фигурного катания. Он попросил народ молиться о выздоровлении заслуженного тренера. По словам короля российской эстрады, 74-летняя Татьяна Тарасова и вправду находится в больнице.

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 Татьяна Анатольевна Тарасова

Татьяна Анатольевна Тарасова Тренер по фигурному катанию

Исполнитель надеется не только на силы самой судьи шоу "Ледниковый период" Первого канала, но и на Господа. "Дай бог, все будет хорошо", — отметил певец.

Отметим, что из-за ухудшения самочувствия знаменитость не приехала на съемки финала телепроекта. Ее диагноз не сообщается. Ранее Тарасова Тарасова вышла на связь и поведала о своем состоянии. Она поведала, что с ней все в порядке и выразила благодарность публике за беспокойство. Подробностей она раскрывать не стала.

Напомним, на госпитализацию тренера ранее довольно эмоционально отреагировал Илья Авербух. Фигурист не только сам испугался за Татьяну Тарасову, но и напугал россиян. Спортсмен не сдержал слез и призвал народ поддержать судью "Ледникового периода" аплодисментами. Как писали "Дни.ру", ситуацию Татьяны Тарасовой сравнивали с кончиной композитора Александра Градского, который буквально сгорел на работе.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 14:13 Источник: News.ru • Требует проверки
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