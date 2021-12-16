Прикованная к коляске Тарасова загремела в больницу: Сила очень нужна

Строгая судья шоу "Ледниковый период" пропала с экрана. Татьяна Тарасова сломлена проблемами.

Мастер спорта СССР вложила сердце и душу в своих подопечных, которые покорили международную арену. Выдающийся тренер Татьяна Тарасова посвятила жизнь фигурному катанию, оставив след в истории и человеческих судьбах.

Уже несколько лет звезда прикована к инвалидной коляске и передвигается с трудом. Недавно стало известно, что здоровье 74-летней женщины ухудшилось. Легенда советского спорта пропускает две финальные съемки шоу "Ледниковый период". Она не может находиться на проекте из-за плохого болезненного состояния.

Что именно произошло с тренером, открыто не говорят. Однако здоровье Татьяны Тарасовой очень беспокоит ее коллег. Илья Авербух прослезился, когда прилюдно высказывался о наставнице. "Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне", — нервно выдал фигурист на шоу "Ледниковый период".

Портал Teleprogramma.pro утверждает, что тренер загремела в больницу, поэтому работать ей никак не удалось. Об этом изданию сообщили источники на Первом канале.

Пользователи Сети поддерживают Татьяну Тарасову в "Инстаграм", В обсуждениях к ее последней публикации появились добрые пожелания. "Дай Бог Вам скорого выздоровления", "Здоровья Вам, пожалуйста, поправляйтесь скорее!" — написали звезде поклонники.