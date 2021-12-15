"Я видел все": Убитый Киркоров положил глаз на красавчика Милохина

Одно из самых рейтинговых шоу на российском телевидении "Ледниковый период" не прошло без участия поп-короля. Филипп Киркоров занял почетное место в кресле жюри, чтобы хорошо разглядеть участников проекта и оценить их достоинства. Даня Милохин попал под пристальное внимание маститого артиста.
Исполнитель хита "Цвет настроения синий" признался, что красавчик-тиктокер стал его фаворитом. Условно говоря, Филипп Киркоров положил глаз на молодого парня. Мужчина не смог остаться к равнодушным к Дане Милохину и честно об этом заявил на съемках финального выпуска программы.
"Даня, я видел все твои номера на "Ледниковом периоде". А ваш прокат в образах Кая и Герды меня убил", — громогласно сказал Филипп Киркоров.
Поп-король даже пофантазировал о своем вмешательстве в выступление 20-летнего блондина. Он представил себя в образе Снежной королевы, которая по сюжету сказки заколдовала неопытного юнца, и решил, что это красиво.
Известно, что на ледовых соревнованиях Филипп Киркоров заменил тренера Татьяну Тарасову. Женщина по состоянию здоровья не смогла присутствовать на заключительных съемках шоу "Ледниковый период". Как писали "Дни.ру", звезда испытывает трудности с передвижением, поэтому даже перестала ходить по лестнице на второй этаж дома.