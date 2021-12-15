"Он практически голый предстал": Киркоров разгуливал перед Яковлевой с нелепо обтянутым срамом

23 декабря на экранах появится третья часть киносказки "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Актриса Елена Яковлева сыграла в ленте роль Бабы-яги. На съемках звезде сериала "Каменская" приходилось носить полуторакилограммовый грим. На лицо артистке приклеивали отдельные силиконовые фрагменты. Эти накладки меняли внешность, сохраняя мимику. На создание образа уходило не менее пяти часов.
В свежем интервью Яковлева призналась, что к концу съемок мечтала содрать кусочки силикона со своего лица. Знаменитость не могла смотреть на себя в зеркало. Грим артистка носила и в страшную жару, и в лютый холод.
Непросто, по словам Елены Яковлевой, пришлось и поп-королю Филиппу Киркорову. Певец играл Жар-птицу.
Киркоров, как отметила Яковлева, был Жар-птицей только по сценарию. По съемочной площадке Филипп разгуливал в синем обтягивающем комбинезоне, изготовленном для него специально. Под тканью наряда угадывались срамные места вокалиста, поэтому выглядел он нелепо. Роскошными перьями Киркоров обзавелся уже потом. Их создали с помощью компьютерной графики.
"То есть он практически голый перед нами предстал и выглядел странно", – отметила актриса.
На площадке Елена смогла немного пообщаться с Филиппом. Актриса и вокалист давно знакомы – поп-король приходил в "Современник" на спектакль с участием Яковлевой. Киркоров никогда не скрывал, что хочет поработать со звездой сериала "Каменская" на одной сцене. Певец очарован Еленой со времен картины "Интердевочка".