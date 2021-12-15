"Голова как приклеенная": Усохший Малахов вывалил правду после слухов о болезни

Журналист заговорил о пережитом. Андрей Малахов сильно изменился.

Осенью 2021 года Андрей Малахов вызвал у зрителей своей передачи тревогу. Брюнет начал прятать макушку под париком, а на фото в "Инстаграм" показался усохшим и изможденным. Прокатилась волна слухов, будто бы мужчина серьезно болен и с трудом выходит под камеры.

Подписчики заявили, что ведущий резко сдал. В комментариях к последнему посту мужчины появились горькие замечания. "Голова как приклеенная к телу", "Где ваш животик? Зачем вы так сильно похудели?", "Что-то явно со здоровьем. Поправляйтесь!" — выразились пользователи Сети.

На вопросы о подозрительном состоянии Андрей Малахов публично не отвечает. Зато он решился вывалить правду о своем богатом прошлом. Это помогло отвлечь публику от переживаний и сплетен.

В инстаграм-историях шоумен поведал, что носил линзы, всегда был отличником, ни разу не курил в школе, проводил новогоднюю ночь на работе, в жизни не чинил смеситель. Также ведущий сообщил, как его наказывает жена, и почему он разочаровался в артистах.

Андрей Малахов попросил у поклонников обратную связь. Ему стало интересно, считают ли они его везунчиком и успешным человеком. По словам журналиста, есть особые правила, которые помогают людям притягивать удачу и добиваться целей.



