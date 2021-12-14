"Слава – это мимолетно": Малахов искусал локти после встреч с кумирами

Маститый ведущий рассказал фанатам о своей жизни и людях, которые изо дня в день набирают популярность. В "Инстаграм" Андрей Малахов поведал историю из прошлого, которая мощно повлияла на его мировоззрение. Кроме того, шоумен дал россиянам совет, которого стоит придерживаться.
Будучи начинающим журналистом, Андрей Малахов обитал в общежитии и грезил о встречах с любимыми артистами. Вместе с другом он развешивал на стене снимки кумиров. Однако изображения звезд постепенно пропали из комнаты. А все из-за того, что ведущий увидел знаменитостей без прикрас и попрощался со своими идеалами.
"Почти после каждой встречи я снимал фото", — признался Андрей Малахов. Вживую кумиры журналиста оказались совсем не такими, как он полагал. Он практически искусал себе локти. Вместо восторга от знакомства с артистами мужчину постигло разочарование.
Теперь шоумен убежден — прежде чем подражать кому-то, нужно узнать о его жизни все. Это позволит понимать, как пример конкретного человека может быть для вас полезен. Телеведущий уверяет: надо четко представлять свою цель, окружение и желаемое будущее.
"Деньги, слава — это мимолетно. Это не то, что приходит к вам однажды и будет продолжаться годами", — отметил Андрей Малахов.