"Била жена?": Малахов понес наказание за провинность

Лицо скандальных телешоу Андрей Малахов часто выдает чужие семейные тайны. На камеру ведущий горазд обсуждать звездные романы, но свою личную жизнь афишировать не привык.
Уже более десяти лет он счастлив в браке с дочерью известного предпринимателя Натальей Шкулевой. В плодотворности союза никто не сомневается, ведь журналист не дает поводов для сплетен об изменах.
Впрочем, иногда у поклонников мужчины появляются пугающие подозрения. Недавно Андрей Малахов получил неожиданный вопрос от фанатов. "Вас била жена?" — спросили у ведущего в "Инстаграм".
Журналист четко ответил, что такого не было. Странные догадки застали его врасплох. Мужчина не понял, почему народ задумался о насилии в его семье.
Однако Андрей Малахов дал понять, что вместо побоев его супруга предпочитает изощренную кару. Журналист показал, каким образом понес наказание за провинность. Выяснилось, что Наталья поставила его в угол, как ребенка. Такие вот ребяческие мучения.
Как писали "Дни.ру", Андрей Малахов сообщил о большом разочаровании в жизни. В молодости у ведущего были звездные кумиры, которых он практически боготворил. Но эти люди совершенно не оправдали его ожиданий. Встречи журналиста с именитыми артистами вскрыли неприятную правду.