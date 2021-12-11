Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Внучка работает за нищенскую зарплату, сын с семьей ночует в мотелях: как живут наследники Якубовича
"Страшилище – жуть": Изуродованный сын Яковлевой дошел до крайности
"Это наша дочка!": 67-летняя Успенская ошарашила признанием о ребенке от 45-летнего Баскова
Изувеченную Бузову экстренно госпитализировали: Капельницы и физиотерапия
партнеры
Суббота
11 декабря
Лента новостей
14:22
"Хочется ее придушить!": Панайотов спасается от настойчивой жены в другой квартире
13:56
"Здоровья вам": болезненный вид Малахова перепугал народ
13:40
"Руки не опускай": Восторженного Панина засняли в объятиях мужчины
13:12
В России снова выявили более 30 тысяч новых заражений COVID-19
12:45
Дочь Анастасии Заворотнюк сгорела на Мальдивах
12:40
Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна
12:40
"Там все подстроили": Кто выжил Васильеву из театра Маяковского
12:11
"В роду не все гладко": у Киркорова обнаружили ужасное проклятие
11:54
Скандалистка Рудковская набросилась на Собчак на благотворительном вечере
11:47
Умер выступивший на "Евровидении" народный артист Михаил Финберг
11:02
"Отрицательно отношусь": Поднятая на смех Лорак жестко прошлась по Галкину
10:59
"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной
10:50
"Как вам не стыдно?": представители обгоревшей Хлебниковой разразились гневной тирадой после слухов
10:09
МИД России предупредил НАТО об угрозе "масштабного конфликта" из-за размещения комплексов на Украине
08:11
Названы способы подзаработать перед Новым годом
06:02
День святителя Феодора Симоновского: традиции и приметы 11 декабря
04:16
"Стресс и депрессия": располневшая Аллегрова резко сдала
02:29
"Итоги года у меня не очень хорошие": 76-летний Антонов о тяжелом восстановлении после операции
02:14
"Очень личное": Бородина рассказала о пластике груди
02:00
Врач вдохнул в нее жизнь: округлившуюся после долгой комы МакSим поздравляют с беременностью
23:58
К чему снится грязь
22:04
"Петь буду к лету": первое интервью вернувшейся с того света МакSим
21:44
"Мне так плохо": обгоревшая Хлебникова заговорила
21:20
Жена раскрыла подробности о психическом состоянии Байдена
21:08
Экономист назвал отличительные черты финансовой пирамиды
20:57
Диетологи назвали самые опасные пищевые привычки
20:45
Гузеева призналась в любви к маленьким мужским достоинствам
20:29
Диетолог предупредила россиян о вреде доедания новогодних салатов
20:17
"Это будет смешно": журналист Синельников о получении украинцами российского гражданства
20:08
Элджей отсудил деньги после развода
20:03
Доктор наук назвал главные причины подорожания продуктов в России
19:54
"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
19:38
Норвежец Карлсен победил россиянина Непомнящего и остался чемпионом мира по шахматам
19:27
"Это моя что ли проблема?": Самбурская ополчилась на бедных мужчин
19:03
"Он надел кольцо": Вся правда о свадьбе Корчевникова с 74-летней звездой
19:00
Академик РАН Кизяев погиб в ДТП в Москве при попытке помочь потерпевшим в аварии
18:50
Звезда сериала "Рассказ служанки" родила и уже показала волосатого малыша
18:44
Не может похудеть: заплывшая пышка Бузова взорвалась из-за критики
18:31
Испанские полицейские вытащили собаку из обледенелого пруда
18:20
Вскрылась причина развода Лепса с женой
18:14
"Врачи сами не знают": Михалков свалился со страшным ковидом
18:05
Предсмертные слова Градского на "Голосе" довели россиян до слез
18:01
Вилкова и Ткаченко оказались во временной петле
17:35
"Второго тебе рожать точно не нужно": бросившую ребенка Серябкину разнесли
17:27
"Без лишних людей": Семейная идиллия Лазарева и Топалова растрогала народ
17:09
Развод, слухи о бесплодии и тайная свадьба: почему известный актер Носик помалкивает о семейных делах
16:52
Оказавшаяся в раю Заворотнюк сняла трусы перед камерой
16:49
Опубликованы фото с тайной свадьбы скрытной Кабаевой
16:26
"Хочется плюнуть": Кудрявцева взбесила народ дерзкой выходкой
16:15
Орбакайте не балует семью разнообразием на столе: Суп и каша
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больше половины украинцев назвали Россию враждебной страной
Уличенная в дорогостоящей операции в США Андреева сорвалась на мат: Пошлость и бескультурщина
После грязных разборок с Тарасовой сыну Рудковской грозит удаление
"Похожа на тетю Мотю": Из Загитовой "делают старуху" на шоу Первого канала
Жуткий шов через всю голову: как выглядит исполосованный хирургом Лепс
"Серьезная беда": Самовлюбленный Губерниев пнул тяжелобольную Бузову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Здоровья вам": болезненный вид Малахова перепугал народ

"Здоровья вам": болезненный вид Малахова перепугал народ

В последнее время внешность бессменного ведущего "Пусть говорят" вызывает все больше вопросов. Малахов предстает то с опухшим, то с осунувшимся лицом.
прочитано 149 раз

Подписчики телезвезды обеспокоены его внешним видом и всерьез начинают задумываться о болезни ведущего. Так, многие подозревают, что Малахов начал носить парик, чтобы скрыть плачевный внешний вид. Ведь всем известно, что Андрей всегда заботился о своем имидже, стараясь выглядеть на все сто.

ПО ТЕМЕ

"Бросить и не возвращаться": Малахов сделал важное заявление о работе

Ужасающим поступкам Малахова нашли оправдание

"Есть то, чего вы обо мне не знали": Малахов разоткровенничался после слухов о страшной болезни

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Недавно Малахов в очередной раз всполошил фолловеров своим болезненным видом. Ведущий выложил несколько новогодних фотографий. Лицо Андрея было изможденным, а на голове красовался, по всей видимости, новый парик.

В комментариях сразу же забили тревогу. "Ужас", "Зачем вы так сильно похудели?", "Накладочка на голове в этот раз подвела", "Не болейте", "Старость не радость", – пишут фолловеры. Мнение фанатов разделилось: кто-то считает, что Малахов просто стареет, а кто-то беспокоится о его здоровье и желает поскорее поправиться.

Кстати, сам Андрей упорно старается не замечать вопросы в комментариях и ничего не рассказывает о своем состоянии. Однако подписчики все равно продолжают ставить диагнозы и выдвигать различные доводы: от плохой стрижки до страшной болезни. Так, есть предположения, что внешний вид ведущего – последствия коронавируса, которым переболел Малахов.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/
Автор: 11 декабря 2021, 13:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"

комментарии

Ответить:

Сергей.
Пожаловаться Ответить
Блин,кого может переполошить мекающий и бекающий ассенизатор?
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Врачи ошарашили Хилькевич диагнозом: Определили, что у меня ребенок с синдромом Дауна

Актриса приняла решение

Шоу-бизнес

"Маша даже не актриса": сестра отвернулась от антипрививочницы Шукшиной

Шукшина вновь задела знаменитую сестру
Политика

МИД России предупредил НАТО об угрозе "масштабного конфликта" из-за размещения комплексов на Украине

Это создает серьезные военные риски
Шоу-бизнес

Врач вдохнул в нее жизнь: округлившуюся после долгой комы МакSим поздравляют с беременностью

Когда певица снова станет мамой

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года
Астролог назвала самые удачные дни 2022 года

Здоровье

В России снова выявили более 30 тысяч новых заражений COVID-19
Выявлено 30 873 новых случаев коронавируса в России
За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек
Кардиохирург Минздрава Бокерия объяснил рекордную смертность в России: Люди боятся и терпят

Спорт

"Мой личный ад": Отбитой об лед Волосожар потребовалась операция
"Не жалуйся!": Ягудин влез в грязные разборки Рудковской и Тарасовой после заявлений о "бесталанном" сыне
Умер бывший тренер футбольного клуба "Ростов"
Вскрылась неприятная правда о дуэте Медведевой и Милохина

Регионы

В Челябинске из-за аварии на теплосетях машину залило кипятком
В Петербурге боец ММА избил полицейских
На Алтале разбился вертолет
В Бурятии частный вертолет совершил аварийную посадку
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+