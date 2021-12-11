"Здоровья вам": болезненный вид Малахова перепугал народ

Подписчики телезвезды обеспокоены его внешним видом и всерьез начинают задумываться о болезни ведущего. Так, многие подозревают, что Малахов начал носить парик, чтобы скрыть плачевный внешний вид. Ведь всем известно, что Андрей всегда заботился о своем имидже, стараясь выглядеть на все сто.
Недавно Малахов в очередной раз всполошил фолловеров своим болезненным видом. Ведущий выложил несколько новогодних фотографий. Лицо Андрея было изможденным, а на голове красовался, по всей видимости, новый парик.
В комментариях сразу же забили тревогу. "Ужас", "Зачем вы так сильно похудели?", "Накладочка на голове в этот раз подвела", "Не болейте", "Старость не радость", – пишут фолловеры. Мнение фанатов разделилось: кто-то считает, что Малахов просто стареет, а кто-то беспокоится о его здоровье и желает поскорее поправиться.
Кстати, сам Андрей упорно старается не замечать вопросы в комментариях и ничего не рассказывает о своем состоянии. Однако подписчики все равно продолжают ставить диагнозы и выдвигать различные доводы: от плохой стрижки до страшной болезни. Так, есть предположения, что внешний вид ведущего – последствия коронавируса, которым переболел Малахов.