Нанюхавшаяся Стриженова услышала "голос райских птиц"

Екатерина Стриженова с мужем Александром уехала отдыхать в Крым.

Ведущая поделилась с поклонниками несколькими роликами в своем инстаграм-аккаунте. На одном из них Екатерина Стриженова нюхает местные розы. Теледива испытала массу положительных эмоций от благоухающих цветов.

Она отметила необыкновенную чувственную гамму растений. Звезда очень поэтично выразила свои ощущения. Екатерина Стриженова отметила, что, понюхав розы, слышит "теплый бархатный ветер, шелковое шуршание морских волн и ласковый голос райских птиц".

Знаменитость также рассказала, что за два дня они с супругом успели поплавать в бассейне, сходить в спа, побывать в японских купелях, в парке аттракционов и поиграть в боулинг.

Напомним, Екатерина Стриженова много лет замужем. С Александром они еще в юности полюбили друг друга. У супругов есть две дочери: Анастасия и Александра. Несколько лет назад звездная пара стала бабушкой и дедушкой. Их старшая наследница несколько лет назад родила сына Петра.

Как писали "Дни.ру", недавно артистка вышла в свет с младшей дочерью и внуком. Маленький Петя заставил Екатерину Стриженову схватиться за голову, а наследницу звезды раскритиковали за внешний вид.

