"Редко соглашаюсь": Стриженову удовлетворили целой командой на записи

Артистку склонили к откровениям. Екатерина Стриженова поделилась впечатлениями.

Знаменитая актриса Екатерина Стриженова порадовала поклонников неожиданными кадрами. Сотрудники популярного СМИ уговорили светскую львицу на честную беседу и фотосессию. Звезда вместе с дочерью Александрой раскрыла свои секреты и облачилась в роскошное платье.

Знаменитость опубликовала снимки в своем профиле "Инстаграм". Перед камерой она предстала в длинном вечернем платье синего цвета, а ее наследница облачилась в золотой наряд. Обе выглядели молодыми, красивыми и готовыми покорять вершины.

Екатерина Стриженова получила приятный опыт общения с мастерами своего дела. На записи интервью звезду удовлетворили целой командой. Об этом она восторженно объявила пользователям Сети.



"Редко соглашаюсь на интервью, но тут был повод. Да и с младшей дочерью графики теперь редко совпадают, а тут побыли вместе и даже получили удовольствие от процесса! Команда быстрая, креативная, было легко и приятно!" — сообщила поклонникам Екатерина Стриженова.

Напомним, звездная брюнетка появилась вместе с младшей дочерью и внуком на светском мероприятии в шикарном отеле. Они посетили бал дебютанток Tatler. Маленький наследник заставил Екатерину Стриженову схватиться за голову, а воспитанницу звезды разнесли в пух и прах за внешний вид.