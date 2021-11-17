"Бриллианты "тяжеловаты": оканфузившуюся дочь Стриженовой поймали

Уже долгое время многие обсуждают образ дочери Екатерины Стриженовой на балу Tatler. Свое мнение высказала и стилист Гала Борзова.

Прошел долгожданный Бал Дебютанток Tatler 2021, который не состоялся в прошлом году по понятной причине. Все внимание было приковано к молодым красоткам, которые были одеты в шикарные платья от Dolce & Gabbana и Aldo Coppola. Наряжались девушки в красивейшем отеле The Ritz-Carlton.

Помимо этого, на вечеринку пришло большое количество именитых артистов. Многие стали позировать перед фотографами вместе со своими детьми. Киркоров, Рудковская, Барановская, Гагарина – все нарядили своих чад и вышли в свет вместе с ними.

В какой-то момент в Сети все внимание было приковано к Александре – дочке Екатерины Стриженовой. Кому-то показалось, что девушке подобрали не совсем удачное платье. Поклонники уверены, что наряд полнит наследницу телеведущей, а верх, напротив, слишком плотно прилегает и "сплющивает" все, что находится под ним. Хейтеры уверены, что она оконфузилась на этом мероприятии.





"По мне, Александра выглядит прекрасно! Красивый деликатный мейк, модный цвет волос, прекрасная фигура. Платье идеально гармонирует с цветом волос. Дрессинг с мамой получился отличный", – не сдержала эмоций Гала Борзова.

Несмотря на то, что внешний вид блондинки ей понравился, она все же нашла минусы. Шея и уши красотки сильно увешаны украшениями. Но ее, можно сказать, поймали на том, что они, скорее всего, принадлежат ее родительнице.

"Единственное, бриллианты "тяжеловаты", но я уверена, это мамины. А носить на балу фамильные украшения – хороший тон", – подытожил стилист.