20-летняя дочь выглядит хуже 53-летней Стриженовой: Обтянутый живот и сплющенная грудь

Накануне состоялся бал дебютанток Tatler. Вся светская Москва около половины восьмого вечера собралась около Дома Пашкова и вышла из роскошных Lamborghini, чтобы отправиться на вступительное испытание и встретиться с наставниками.

Внимание к себе сразу же привлекла роскошная семья Екатерины Стриженовой. Родители привели свою наследницу, 20-летнюю Сашу. Девушку часто замечают СМИ, отмечая, что внешне она похожа на звездную маму и крайне привлекательна. Однако на этот раз публика оценила появление девушки не так высоко, как обычно. Все дело в том, что выбор платья показался многим крайне неудачным. Из-за того, что недавно Саша сменила образ и стала блондинкой, некоторые сперва даже не узнали ее. В Сети обсуждают, что на мероприятии девушка якобы даже выглядела старше мамы: платье якобы сильно полнило ее, несмотря на стройную фигуру, а его верх напротив якобы слишком плотно прилегал и не совсем выигрышно "сплющивал" все, что находилось под ним.

Филипп Киркоров в этот вечер активно позировал со всеми. Сперва он снялся с семьей Екатерины Стриженовой, а затем принялся мило беседовать с Полиной Гагариной. Певица, как и всегда, выглядела крайне утонченно и стильно. Она облачилась в нежное корсетное платье и подчеркнула свою индивидуальность с помощью сверкающего колье.

Филипп Бедросович не оставил без внимания и Анастасию Ивлееву. На некоторых кадрах, распространившихся в Сети, можно увидеть как поп-король активно обнимается с блогершей. Сама Анастасия поразила многих своим выходом. Вместо яркой блондинки с красной помадой публика увидела брюнетку в черном с бледной кожей. В Сети уже пошутили, что развод не пошел на пользу диве и выглядит она теперь вовсе не радостно.

На контрасте с блогершей вышла в свет и Яна Рудковская с сыном. Ее золотое платье с массивными рюшами просто не могло остаться без внимания. Продюсер сияла с ног до головы, а в ее волосах можно было разглядеть искрящуюся корону.

Не отставала и семья Олега Газманова. Они вышли в свет в полном составе, сыновья Родион и Филипп облачились в роскошные костюмы. Супруга исполнителя также выбрала золотистый наряд с прозрачными рукавами и выглядела совершенно счастливой.

Своих наследников вывела в свет и Юлия Барановская. Она сделала яркий макияж и высокую прическу. Становиться нежной принцессой в этот вечер ведущая очевидно не собиралась. Она оказалась одной из немногих, кто решился на яркий наряд в этот день, и выбрала фиолетовое платье в пол.

На мероприятии появилась и роскошная Софико Шеварднадзе в длинном темном платье. Она активно обсуждала что-то с Василием Вакуленко, более известным как Баста. К слову, исполнитель по такому случаю также облачился в костюм. Многие отметили, как сильно певцу идет классический стиль.