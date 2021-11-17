Побагровела от позора: пережившая подставу любимого Стриженова схватилась за голову

Несколько дней назад состоялся бал Тatler. Громкое мероприятие завершилось, наряды все обсудили, но что-то сперва осталось незамеченным.

Многие в тот день пережили целую гамму эмоций. Некоторые девушки в первый раз пришли показать себя, некоторые родители впервые привели детей. Оказалось, что больше всех во время выхода багроветь пришлось Екатерине Стриженовой. Дело вовсе не в ее внешнем виде. Все отметили, что артистка была просто великолепна. Наряд ее наследницы же раскритиковали, но лишь потому, что посчитали: не совсем удачное платье якобы портит красивую фигуру Александры.

На бал знаменитость прибыла в компании своего супруга, младшей дочери и внука. Младший член семьи решил проявить себя в самый неподходящий момент. Видимо, трогательно облаченный в костюм ребенок просто устал стоять и сидеть на месте, а потому заставил красавицу бабушку схватиться за голову.

Екатерина Стриженова не смогла справиться с маленьким Петей. В какой-то момент мальчик не выдержал и выбежал в центр зала. Именно там в тот момент выступали балерины, номер которых сопровождался выступлением оркестра под руководством Владимира Спивакова. Заставить мальчика вернуться артистка не смогла.

В Сети появились кадры, на которых внук артистки радостно разгуливает по паркету, а она стоит, закрыв лицо руками. К счастью, к маленькой шалости все отнеслись с пониманием, а Пете так и не удалось сорвать номер роскошных юных балерин.