Совращенная в детстве Проклова отпустила грехи покойнику Рудинштейну: Да простит его Бог

Стоит отметить, что создатель фестиваля "Кинотовр" никогда не стеснялся высказывать свое мнение, даже если оно могло кого-то задеть. В одном из последних интервью продюсер разоблачил Елену Проклову.
По словам Марка Рудинштейна, актриса в подростковом возрасте вела распутный образ жизни. "У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры!" – заявил актер в эфире шоу "Ты не поверишь!" незадолго до смерти.
Елена Проклова не оставила без внимания едкий комментарий покойного кинодеятеля. Правда, поносить продюсера в ответ она не стала и отпустила ему грехи. "Да простит его Бог", – отметила актриса. Как отметила звезда, за свою жизнь она столько всего уже выслушала, что ей больше нечего ответить людям, которые считают допустимым оскорблять ее за откровенность.
Напомним, скандал разгорелся весной этого года, когда в эфире НТВ Елена Проклова рассказала о домогательствах, которые пережила в детстве. Первый раз юную звезду пытался совратить режиссер, когда ей было всего 12 лет. Когда артистке было 16, влиятельный кинодеятель отвел ее в лес, положил руку на грудь и предложил взять в руку его половой орган. Несмотря на то что Елена Проклова не стала называть имени растлителя, многие подумали, что им мог быть Олег Табаков.