"Все равно, с кем": Рудинштей перед смертью разоблачил наживающуюся на секс-скандале Проклову

Создатель "Кинотавра" всегда отличался своей излишней прямолинейностью. Рудинштейн всегда говорил все, что думает, особенно о своих коллегах по шоу-бизнесу. Такая особенность привела к тому, что на его похороны не пришел практически никто из звезд. Буквально пара знаменитостей почтила память продюсера.
В одном из последних интервью Марк Григорьевич разоблачил нескольких своих коллег, в том числе, Елену Проклову. Он отметил, что после громкого секс-скандала, связанного с домогательствами к ней со стороны Олег Табакова, она наживается на образовавшейся шумихе и активно ходит по телешоу.
Рудинштейн сказал, что Проклова с юных лет вела активную сексуальную жизнь, не отличаясь целомудренностью и в более взрослом возрасте. "Ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! ", – не стесняясь в выражениях заявил продюсер.
Забавно, что Елена Проклова относилась к покойному Марку Григорьевичу совсем иначе. Она очень уважала его и была благодарна за помощь. В своем прощально слове к Рудинштейну она назвала его "мощной личностью" и упомянула многие его положительные качества. Видимо, на момент интервью информация о разоблачении ее поведения до Прокловой еще не дошла.