Проклова врезала Светличной после громкого секс-скандала: Это роль!

В последнее время имя Светланы Светличной практически не пропадает из заголовков. Теперь артистка снова перестала выходить на связь.

В конце октября стало известно, что знаменитость просто исчезла. Тогда ее родственники заявили, что давно не видели ее, а на звонки 81-летняя звезда отечественного кино просто не отвечает. В адрес близких артистки тут же посыпалось множество обвинений. Подруга Светланы Афанасьевны даже набросилась с оскорблениями на ее сына.

Тогда приятельница Светланы Светличной рассказала, что артистку перевезли в другую квартиру против ее воли. В предыдущем доме у нее были друзья, а теперь она осталась совсем одна. Отношения с внучкой у актрисы якобы не сложились. Позднее выяснилось, что знаменитость вовсе не пропала, а отправилась сниматься в популярном ток-шоу.

Теперь Дмитрий Борисов посвятил очередную программу этой теме. В студии внучка актрисы заявила о ее госпитализации. Она сообщила, что артистка попала в больницу крайне неожиданно даже для родственников, скорую помощь ей вызвал консьерж. После секс-скандала Елена Проклова стала частой гостьей на шоу такого рода. Она решила высказать свое мнение.

По мнению Елены Игоревны, артистке просто в свое время не хватило работы в кино. "Это роль!" – заявила она. Знаменитость подчеркнула, что осуждать родственников она не будет, но сейчас Светлана Светличная поступает так, потому что "так чувствует".