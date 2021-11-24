Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Схватился за сердце: Басков рухнул вместе с декорациями на глазах у зрителей
"Пир во время чумы": Знаменитости на балу в шикарном отеле взбесили россиян
Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года
"Психические склонности": облизавшего гениталии Панина вывели на чистую воду
партнеры
Среда
24 ноября
Лента новостей
10:10
Врачи пригласили антипрививочницу Шукшину в "красную зону" посмотреть на муки умирающих от ковида
10:07
Морщинистого Галкина сравнили с Леонтьевым: Стал бабкиным дедом
09:54
В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
09:30
Проклова врезала Светличной после громкого секс-скандала: Это роль!
09:14
Скинул 24 килограмма за три недели и нашел молодую девушку: что стало с 60-летним Сергеем Пенкиным
08:49
"Странный закон": безработную Долину выгнали из Москвы
08:44
Публику рассмешило прощание с Гаркалиным: Шутки и улыбки
08:41
США готовы противостоять России из-за Украины – представитель Госдепа
08:01
Переехала в США, отвернулась от отца и проигнорировала рождение брата: как живет единственная дочь Петросяна
07:32
Покинула страну и оказалась втянута в грязный скандал отца: что стало с бывшей женой Николая Баскова
07:07
Ютится на 28 квадратных метрах и жалуется на маленькую пенсию: как живет вдова Михаила Державина
06:02
Микроинсульт, опущенное лицо и глухота на одно ухо: что случилось с Ириной Понаровской
06:01
День памяти преподобного Феодора Студита: традиции и приметы 24 ноября
04:08
Выросла красавицей и создала свою группу: как живет и выглядит 19-летняя дочь Григория Лепса
01:57
"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
23:58
К чему снятся ключи
22:41
"Вы потеряли реальность": генерал СБУ призвал Украину не рассчитывать на поддержку НАТО
21:52
В московском фитнес-клубе найден покойник: как дочь Конкина
21:36
В Госдуме рассказали о лишнем триллионе рублей для пенсионеров
21:27
"Пониженное стремление к жизни": психиатр вынесла вердикт обгоревшей Хлебниковой
20:50
Опухшая Барановская произвела фурор
20:19
"Постарел": в бородатом мужике не узнали Лобанова из "Интернов"
20:17
В Европе началось признание "Спутника Лайт"
20:05
Подмосковные студенты выиграли международные соревнования по генной инженерии
19:52
Лечение в психушке и коронавирус: в Гильдии актеров прояснили ситуацию со Светличной
19:40
"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками": глава СКР Бастрыкин сделал сенсационное заявление
19:36
"Балдею": Вспотевшего Преснякова ублажил раздетый мужик
19:36
Шойгу: США рядом с Россией отработали использование ядерного оружия
19:18
Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений
18:46
"Люди боятся": Алибасов с пеной у рта затронул половой орган
18:46
Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России
18:44
В Ленобласти блокадница пыталась сама вырезать себе опухоль после отказа врачей
18:22
Родители Началовой запретили внучке строить карьеру певицы
18:19
Создатель раскрыл простой секрет невероятной популярности сериала "Улицы разбитых фонарей"
18:13
Странному поведению Баскова нашли объяснение
18:01
Врачи бьют тревогу: российские дети страдают от хронического стресса
18:00
Куда сходить в Москве: афиша с 25 ноября по 3 декабря
17:59
"Боже, когда все это закончится?": Газманов прилюдно сложил руки в молитве
17:44
Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России
17:37
Машина всмятку: известный актер разбился в центре Петербурга
17:29
"Слухи больно бьют": Напуганная ДНК-тестом Штурм заговорила об интиме с коллегой
17:25
Столкнувшаяся с тяжелым недугом звезда "Моей прекрасной няни" прервала молчание из-за Гаркалина
17:19
"Опять сама себе медали вручила": хвастунью Волочкову спустили с небес на землю
17:05
Он хотел этого: Баринов шокировал признанием о смерти Гаркалина
16:47
"Ты себя в зеркало видел?": Винокур заставляет худеть малолетнего внука
16:40
"Забрал подаренное поношенное белье": звезда "Ворониных" сообщила о жлобстве мужчины
16:39
Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти
16:38
Шах и мат: Лоза отсудил у Первого канала целое состояние
16:10
Режиссера заставили раскрыть дату выхода нового сезона "Сватов"
16:08
Изменившаяся до неузнаваемости Хромченко ошарашила россиян: Темные волосы и короткая стрижка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Как же не стыдно": режиссер Мережко призвал избить Гузееву за слова о Гаркалине
Стало известно об уходе госпитализированной Бузовой
Рухнувшая во время спектакля в зал Васильева помутилась рассудком
"Купил смерть вместе с поддельным сертификатом": причиной кончины Гаркалина названа лже-вакцинация
Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой
Обнародованы официальные данные о состоянии обгоревшей Хлебниковой: Никто не угадал
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Проклова врезала Светличной после громкого секс-скандала: Это роль!

Проклова врезала Светличной после громкого секс-скандала: Это роль!

В последнее время имя Светланы Светличной практически не пропадает из заголовков. Теперь артистка снова перестала выходить на связь.
прочитано 238 раз

В конце октября стало известно, что знаменитость просто исчезла. Тогда ее родственники заявили, что давно не видели ее, а на звонки 81-летняя звезда отечественного кино просто не отвечает. В адрес близких артистки тут же посыпалось множество обвинений. Подруга Светланы Афанасьевны даже набросилась с оскорблениями на ее сына.

ПО ТЕМЕ

Лечение в психушке и коронавирус: в Гильдии актеров прояснили ситуацию со Светличной

Нет связи: родные госпитализированной 81-летней Светличной бьют тревогу

 Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

 Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Тогда приятельница Светланы Светличной рассказала, что артистку перевезли в другую квартиру против ее воли. В предыдущем доме у нее были друзья, а теперь она осталась совсем одна. Отношения с внучкой у актрисы якобы не сложились. Позднее выяснилось, что знаменитость вовсе не пропала, а отправилась сниматься в популярном ток-шоу.

Теперь Дмитрий Борисов посвятил очередную программу этой теме. В студии внучка актрисы заявила о ее госпитализации. Она сообщила, что артистка попала в больницу крайне неожиданно даже для родственников, скорую помощь ей вызвал консьерж. После секс-скандала Елена Проклова стала частой гостьей на шоу такого рода. Она решила высказать свое мнение.

По мнению Елены Игоревны, артистке просто в свое время не хватило работы в кино. "Это роль!" – заявила она. Знаменитость подчеркнула, что осуждать родственников она не будет, но сейчас Светлана Светличная поступает так, потому что "так чувствует".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 ноября 2021, 09:30 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий поцелуй Сухорукова и Светличной

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Родители Началовой запретили внучке строить карьеру певицы

Семья боится
Шоу-бизнес

"Моргенштерн сегодня торгует наркотиками": глава СКР Бастрыкин сделал сенсационное заявление

У музыканта могут начаться большие проблемы
Шоу-бизнес

Перевозбуждает: удовлетворившую себя столовым прибором Заворотнюк начало трясти

Девушка рассказала о пристрастии
Шоу-бизнес

Продюсер не исключил продажу Поргиной квартиры Караченцова: Сбежала из России

Актриса готовится к празднику

Гороскоп

Астролог назвала самые удачные дни 2022 года
Названы благоприятные дни для шопинга в 2022 году
Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года
Магниты для неудач: названы имена, которые приносят своим владельцам одни беды

Здоровье

В Совфеде поддержали пригласивших в "красные зоны" ативаксеров врачей
В Европе началось признание "Спутника Лайт"
Глава Роспотребнадзора оценила возможность снятия ковидных ограничений
Вирусолог МГУ назвал сроки завершения четвертой волны ковида в России

Спорт

"Просто шик": Загитова оголила роскошные ноги
После развода Малафеева с женой объявлено о рождении ребенка
Очарованная Медведева призналась Милохину в любви: Пупсик и кроха
Малафеев объявил о разводе после проблем с наркотиками

Регионы

В Подмосковье сиделка украла у пенсионерки деньги и драгоценности
В Челябинске бандиты несколько месяцев грабили ювелирные магазины
В Краснодаре посетитель клуба ударил охранника ножом в шею
В Петербурге загорелось дореволюционное здание
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+