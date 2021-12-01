Рудковскую разнесли за безразличие к судьбе попавшего в беду Билана: Променял на других

Недавно случился скандал с Димой Биланом. Исполнитель вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Не заметить этого было нельзя.

Поклонники не осудили артиста, но тут же начали задавать ему вопросы. В какой-то момент исполнитель вышел на связь. Он записал обращение к зрителям и попросил у них прощения. По словам артиста, он – человек неплохой, но сейчас испытывает трудности Певец переживает из-за того, что скоро ему исполнится 40 лет.

Дима Билан признался в том, что вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Он напомнил публике, что почти все оказывались в такой ситуации. Искренность знаменитости поразила многих. Некоторые коллеги тут же встали на сторону Димы Билана и восхитились его смелостью. Среди них была и Ольга Бузова, которая сейчас находится в больнице.

Не поддержала артиста его продюсер и давняя подруга, Яна Рудковская. Ранее в СМИ уже сообщалась новость о том, что исполнитель передал часть полномочий концертному директору поющей ведущей, а Яна Рудковская на этот момент никак не отреагировала публично. Теперь знаменитость "разнесли" за то, что она якобы просто бросила своего подопечного.

В Сети тут же вспомнили, как она отстаивала его ранее. В какой-то момент случился скандал, в котором принял участие Тимати. Тогда он иронично предложил оказать финансовую помощь Диме Билану, если это необходимо. Яна Рудковская отреагировала мгновенно и в резкой форме высказала все, что она думает, назвав знаменитость "своим артистом и другом". Видимо, сейчас что-то изменилось.

