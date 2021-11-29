"Психиатрический диагноз": что творится с Биланом

Дмитрий Билан сильно испугал поклонников. Психолог Анна Девятка высказалась по поводу того, что может происходить с артистом.

На днях Дмитрий Билан выложил сторис, которые шокировали многих. Дело в том, что на видео он выглядел и говорил не совсем так, как к этому привыкли люди. Очевидно, что он был в упадническом настроении. Также поговаривают, что он был пьян. До этого у певца было выступление, на котором он находился в таком же состоянии.

"Скорей всего, у него не депрессия, а эмоциональное выгорание. Человек истощается и он совершенно без сил. Он теряет представление о том, кто он такой и теряет свой внешний облик, привычный для окружающих", – начала Анна Девятка.

Психолог постарался понять звезду и объяснить, что с ним произошло на сцене. Кадры, на которых Дмитрий пытается петь перед толпой людей, облетели весь интернет.

"Человек вышел на сцену совершенно разбитым. То ли он был сильно заболевшим, еще алкоголем добавил, то ли он обкуренный вышел на сцену – для нас это загадка, что с ним произошло. Внешне только можем сказать, что он вышел в измененном состоянии сознания и колоссально уставший, ему было очень плохо. Он пытался сохранить лицо, хотя нужно было бы отлежаться в тот момент", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" эксперт.

Действительно, члену жюри шоу "Голос" нужно время, чтобы прийти в себя после известия об инфаркте, а позже и смерти его коллеги Александра Градского. Видно, что победитель "Евровидения-2008" переживает очень сложный период в своей жизни. Врач не утешил новостями о том, что может произойти с артистом, если он не даст себе паузу.

"Скорее всего, начнется нарушение сна, а дальше – рецидив каких-нибудь психиатрических заболеваний. Это психиатрический диагноз, просто в России у нас стараются про него не афишировать", – подытожила Анна.