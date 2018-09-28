Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

В честь 20-летия телеканала "MTV Россия" в СК "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт с участием многих известных артистов. Не остались в стороне и ведущие, кому работа на MTV дала путевку в жизнь. Так, Яна Чурикова даже запрокинула голову от удовольствия, когда ее у всех на глазах приласкал певец Дима Билан.
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