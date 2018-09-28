Скандальная слава Карины Мишулиной Метаморфозы Меладзе Звездные детки отпраздновали выпускной Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Порошенко признал вину за сбитый Boeing
Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
"А как же Галкин?": Пугачева показала нового молодого фаворита
партнеры
Пятница 28 сентября
Лента новостей
14:38
Запасливый житель Волгограда закопал гранаты и пулемет
14:31
"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка
14:29
Собутыльник забил товарища до смерти за 50 рублей
14:26
Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой
14:20
Мужчина в Нижнем Тагиле упал на газовую плиту и умер
13:55
МЦК и Октябрьскую железную дорогу свяжет пересадочный узел
13:55
Королеву красоты убили в собственной машине
13:49
В убийстве егеря под Тюменью подозревают бизнесмена
13:39
"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
13:38
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал
13:35
Мужчина с вилами напал на слесарей в центре Омска
13:14
Скрипаль рассказала о покушении в России
13:07
Метро соединит Некрасовку и Новую Москву
13:06
Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову
13:06
Как провести выходные: совет синхролога
13:04
В Казани избившего ребенка-инвалида мужчину бросили за решетку
12:51
При пожаре под Нижним Новгородом погиб несовершеннолетний
12:38
Мать отпинала сбежавшего от Бузовой жениха
12:19
На фестивале в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives определили будущее туризма
12:17
Под Ростовом школьницу изнасиловал знакомый взрослый
11:52
Из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 235 человек
11:50
Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
11:50
Размер пенсий россиян рассчитают по-новому
11:43
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
11:31
В Уфе разбились парень и девушка на мотоцикле (фото)
11:18
Пышногрудая ведущая Первого канала рассказала о любви к разведенному Кузьмину
11:13
Неадекватную Наоми Кэмпбелл заметили в самолете
11:12
Петросян случайно "засветил" молодую любовницу
11:05
В Сети появилось видео жестокого избиения подростка
10:38
У мокрой Шараповой потеряли грудь
10:31
Предприимчивый покупатель остался без денег и телефона в центре Москвы
10:18
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
10:10
50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской
09:54
Осужденного за мак пенсионера затравили на "Пусть говорят"
09:51
Больше сотни квартир пострадали от пожара в Томске
09:46
Главные события Москвы
09:45
Камеры сняли напавшего с лопатой на восьмилетнего ребенка мужчину
09:37
В Петербурге из-за прорыва трубы погибли люди (фото)
09:35
Только не Джоли: кому достанется наследство Питта
09:28
Известный художник умер в Москве
09:06
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
09:02
Пассажирский Boeing утонул после крушения (видео)
08:54
Из детского сада на Урале сбежал четырехлетний воспитанник
08:44
78-летняя Людмила Максакова выходит замуж
08:43
Московский банк лишился лицензии
08:35
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
08:31
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
08:04
В деле об отравлении Скрипалей появился новый подозреваемый
21:57
Рапунцель из "Дома-2" не пустили на похороны внезапно умершего отца
21:55
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Разгневанный Соседов врезал беременной Нюше
Шаляпин втянул Цымбалюк-Романовскую в грязный скандал
"Маленькие старички": что будет с детьми умершей Пугачевой
Максакова тайно вышла замуж через полтора года после убийства Вороненкова
Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Сен. 28, 2018
просмотры: 123

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах

567

В честь 20-летия телеканала "MTV Россия" в СК "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт с участием многих известных артистов. Не остались в стороне и ведущие, кому работа на MTV дала путевку в жизнь. Так, Яна Чурикова даже запрокинула голову от удовольствия, когда ее у всех на глазах приласкал певец Дима Билан.

поделиться

комментарии

Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала

Очередь из желающих первыми приобрести заветный гаджет поставленных целей не достигла

567

Перекачанная Лопес шокировала странным фото

Поклонники любят актрису за многие из ее достоинств, в число которых входит и внешний вид

567
567

Ловелас Хью Хефнер: последняя любовь основателя Playboy

Выдающийся бизнесмен долго не мог добиться расположения красотки, но в конце концов поддалась и она

567

Голая звезда "Спартака" вскружила головы шикарными формами

От таких снимков мужчинам становится жарко

567

Переделанная Бабкина уделала мрачную Апексимову

Энергичная артистка разрядила атмосферу

567

Голая жена бывшего футболиста "Зенита" выставила прелести

Тамара Горро опубликовала фотографию, на которой она полностью голая

567

Роскошная свадьба дочери Михаила Турецкого

На праздник было приглашено 200 человек

567

Чернокожая королева красоты удивила мир

Обладательницей титула "Мисс Америка-2019" стала 25-летняя Ниа Имани Франклин из Нью-Йорка

567

Лишившаяся ноги модель показала откровенные фото

Левую ступню и часть голени девушка потеряла еще в 13 лет

567

загрузить ещё

Происшествия

Королеву красоты убили в собственной машине

Девушка публиковала в микроблоге откровенные снимки

Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой

Девушка заметно нервничала

Политика

"Туалетный" казус Порошенко попал на видео
Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк
Украина проиграла войну за Крымский мост
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН

Шоу-бизнес

"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка
Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой
"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Спорт

Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой

Фигуристка заняла первое место на турнире в Оберстдорфе
Шоу-бизнес

50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской

Певица потрясла супруга, и он не смог сдержать эмоций
Шоу-бизнес

Петросян случайно "засветил" молодую любовницу

Поклонники юмориста оказались крайне наблюдательными
Шоу-бизнес

Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову

Мать жестко высказалась о беременности блондинки

Гороскоп

Как провести выходные: совет синхролога
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

Фоторепортажи

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

Спорт

У мокрой Шараповой потеряли грудь
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии
Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой

Регионы

Крымский мост начал тонуть
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru