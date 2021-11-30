Билан впервые вышел в свет после пьяного скандала: Плакал и признавался в любви

В последние дни имя Димы Билана звучит постоянно. Недавно ему пришлось оправдываться за поведение.

Многие поклонники искренне переживают за состояние кумира. Все дело в том, что в ранние годы он часто попадал в различные скандалы, но уже достаточно давно не давал поводов для критики. Последним стал внезапный поцелуй с Ольгой Бузовой, который позднее многие расценили как пиар-ход. При этом поющая ведущая поддержала знаменитость и похвалила за искренность после случившегося в Казахстане.

Напомним, Дима Билан выступил на частном концерте, но оказался не совсем в том состоянии, в котором его привыкла видеть публика. Сперва никто ничего не понял, но потом выяснилось, что исполнитель был не в настроении, решил слегка выпить, но немного переборщил. На следующий день он понял, что случился скандал.

Тогда певец решил поступить честно. Он вышел на связь, рассказал о своей боли и переживаниях на тему приближающегося юбилея. Также артист заявил, что очень устал. Многие коллеги и поклонники оценили поступок знаменитости, отметив, что далеко не каждый смог бы так открыто признать вину, объяснить все и извиниться. Когда Билан вернулся в Москву, он узнал о смерти Александра Градского.

Новый выпуск "Пусть говорят" оказался посвящен жизни и творчеству артиста. Диму Билана пригласили принять участие в программе, так как он считал мэтра учителем. На кадрах можно увидеть, что певец просто не может сдержать слез. При этом выглядит он достаточно бодрым. В студии Дима рассказал о том, что очень уважал и любил Александра Борисовича.

