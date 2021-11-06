Лишившаяся зубов молодая жена Петросяна прячет перекошенное лицо и синяки

В Сети обсуждают возможность домашнего насилия в звездной семье.

Молодая жена 76-летнего юмориста Евгения Петросяна прячет перекошенное лицо и гематомы. По словам 32-летней Татьяны Брухуновой, она вынуждена скрывать последствия болезненной процедуры под воротником свитера.

Чтобы синяки на челюсти не стали причиной появления грязных сплетен, супруга комика сама рассказала о случившемся с нею накануне. "Мне удалили два зуба мудрости, нижних. Чувствую я себя, мягко говоря, не очень хорошо, но это дело поправимое", – поделилась Брухунова в личном инстаграм-аккаунте.

Татьяну давно беспокоили "восьмерки", но на удаление она решилась только сейчас. Супруга знаменитости решила воспользоваться длительными выходными, чтобы раз и навсегда закрыть болезненный в прямом смысле вопрос.

Восстанавливается Татьяна Брухунова дома. Супруга Петросяна получила большой заказ из книжного магазина. Избранница юмориста купила литературу себе и маленькому сыну Вагану. Напомним, ребенок у пары появился в марте 2020 года.

Подписчики поддержали решение Брухуновой объяснить появление гематом. Синяки могли расценить как результат домашнего насилия. Впрочем, по мнению пользователей Сети, Петросян никогда не позволил бы себе поднять руку на женщину. Дескать, человек он интеллигентный и порядочный. Поклонники комика не поверили бы новостям о рукоприкладстве в его семье.