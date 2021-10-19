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Сериалы
Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы

Рубенсовская женщина: Пегова в купальнике показала выпуклости и изгибы

Актриса Ирина Пегова показала фигуру на съемках.
прочитано 97 раз

На днях стартовали съемки сериала "Акушерка. Побочный эффект" — это продолжение ленты о талантливом враче роддома. К роли доктора Татьяны Скворцовой вернулась 43-летняя Ирина Пегова.

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 Ирина Сергеевна Пегова

Ирина Сергеевна Пегова актриса

В распоряжении "Дни.ру" оказались фото со съемок телепроекта. В четвертой части, судя по кадрам, много внимания будет уделено личной жизни героини.

На одном из снимков Ирина запечатлена на вышке для прыжков в воду. Рядом притаились оператор с камерой, режиссер и другие киноработники. Пегова облачена в черный слитный купальник. Наряд подчеркивает пышную грудь артистки, акцентирует внимание на выпуклостях и изгибах ее тела. Красавица-актриса напоминает великолепных женщин Рубенса – кровь с молоком.

Фото телеканала "Россия"

В сериале "Акушерка. Побочный эффект" Татьяна Скворцова идет на понижение – занимает должность заведующей родильного отделения при больнице Озерска. Героиня довольна новой работой – она сможет забыть о бумажной волоките и административных войнах. Татьяна наконец займется любимым делом. Кроме того, рядом с персонажем Ирины Пеговой теперь любимый мужчина – Сергей Зуев, роль которого играет Ярослав Бойко.

Фото телеканала "Россия"

Скворцова не догадывается, что скоро ее идиллии наступит конец. Персонажу придется спасать избранника.

Фото телеканала "Россия"

Премьера новой части сериала "Акушерка" состоится на телеканале "Россия 1". Лента выйдет на экраны через девять месяцев – в июле 2022 года.

Фото телеканала "Россия"

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