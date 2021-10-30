Сделано заявление о крушении брака Петросяна с молодой женой: Что-то не так в этой семье

Последнее время артист и его молодая супруга все реже появляются вместе. Некоторые начали беспокоиться, что в паре не все гладко. Например, на днях Татьяна Брухунова оставила мужа и маленького сына ради поездки в Санкт-Петербург. Также многие заметили, что девушка чаще стала предпочитать мужу компанию матери.
Психолог Наталья Панфилова заявила, что отказ от совместного досуга может привести к краху семьи. Однако она отметила, что однозначные выводы делать пока рано, но, если так будет продолжаться, высока вероятность, что супруги просто расстанутся.
"Если это будет продолжаться и дальше и они вовсе не будут времени вместе проводить, это будет говорить о том, что что-то не так в этой семье", – подчеркнула специалистка. Только через время можно будет понять, отдаляется ли Евгений Петросян от Татьяны Брухуновой, или им просто комфортно существовать порознь. Также Наталья Панфилова предположила, что у пары могут категорически не совпадать интересы.
Напомним, юморист и его помощница поженились в 2019 году после нескольких лет тайных отношений. Но и после свадьбы супруги не афишировали нежные чувства. По сути, роман влюбленные подтвердили только осенью 2020-го, когда Евгений Петросян опубликовал в личном блоге снимок с полугодовалым сыном от Татьяны Брухуновой.
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