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Сделано заявление о крушении брака Петросяна с молодой женой: Что-то не так в этой семье
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Шоу-бизнес
Сделано заявление о крушении брака Петросяна с молодой женой: Что-то не так в этой семье

Сделано заявление о крушении брака Петросяна с молодой женой: Что-то не так в этой семье

Ради женитьбы на Татьяне Брухуновой Евгений Петросян пошел на многое. Однако есть вероятность, что счастья нет и в этих отношениях.
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Последнее время артист и его молодая супруга все реже появляются вместе. Некоторые начали беспокоиться, что в паре не все гладко. Например, на днях Татьяна Брухунова оставила мужа и маленького сына ради поездки в Санкт-Петербург. Также многие заметили, что девушка чаще стала предпочитать мужу компанию матери.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Психолог Наталья Панфилова заявила, что отказ от совместного досуга может привести к краху семьи. Однако она отметила, что однозначные выводы делать пока рано, но, если так будет продолжаться, высока вероятность, что супруги просто расстанутся.

"Если это будет продолжаться и дальше и они вовсе не будут времени вместе проводить, это будет говорить о том, что что-то не так в этой семье", – подчеркнула специалистка. Только через время можно будет понять, отдаляется ли Евгений Петросян от Татьяны Брухуновой, или им просто комфортно существовать порознь. Также Наталья Панфилова предположила, что у пары могут категорически не совпадать интересы.

Напомним, юморист и его помощница поженились в 2019 году после нескольких лет тайных отношений. Но и после свадьбы супруги не афишировали нежные чувства. По сути, роман влюбленные подтвердили только осенью 2020-го, когда Евгений Петросян опубликовал в личном блоге снимок с полугодовалым сыном от Татьяны Брухуновой.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2021, 10:40 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

комментарии

Ответить:

Гость883353
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Гость888446
Нет в этом браке любви, один расчёт со стороны Брухуновой! если бы она действительно любила Петросяна, то не уезжала бы « одна» кутить в Питер! Старого дурака обводит вокруг пальца! Ей только денежки от дедушки нужны! Об этом все люди знают! Ладно бы ещё красавицей была, а то можно испугаться этого рептилоида!!!!
Но Вы же сами не красавица . Зачем унижать другую женщину, которая вам ничего плохого не сделала?
Гость889083
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Гость883353
Наталья Панфилова - вы дипломированный психолог, или просто так «цыганите « за деньги? Зарабатываете на пропитание своими примитивными « предсказаниями»? Не позорьтесь. У людей крепкая семья и все у них в порядке. А вы займитесь чем-то попроще - психология - это не ваш профиль, это занятие для образованных людей. В ваших предсказаниях» даже намёка нет на то, что вы психолог с соответствующим образованием . «Вы» - намеренно написано с маленькой буквы.
стесняюсь спросить: а "крепкая семья"-это как? Брехунова крепко держится за петросяновские штаны, аж прямо до его конца? Или Петросян крепко держится за эту страшилу "помощницу"? У неё что, такой высокий интеллект, высокое образованиее, высокий ум, высокая культура, высокий вкус? Такие высокие достижения, чтобы за неё держаться? ну явно та подыгрывает,поддакивает,помалкивает,чтобы не вспугнуть "высокие" и"крепкие" отношения...
Гость888446
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Нет в этом браке любви, один расчёт со стороны Брухуновой! если бы она действительно любила Петросяна, то не уезжала бы « одна» кутить в Питер! Старого дурака обводит вокруг пальца! Ей только денежки от дедушки нужны! Об этом все люди знают! Ладно бы ещё красавицей была, а то можно испугаться этого рептилоида!!!!
Гость883353
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Наталья Панфилова - вы дипломированный психолог, или просто так «цыганите « за деньги? Зарабатываете на пропитание своими примитивными « предсказаниями»? Не позорьтесь. У людей крепкая семья и все у них в порядке. А вы займитесь чем-то попроще - психология - это не ваш профиль, это занятие для образованных людей. В ваших предсказаниях» даже намёка нет на то, что вы психолог с соответствующим образованием . «Вы» - намеренно написано с маленькой буквы.
Гость882868
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Судя по всему некоторым психологам сейчас нечем заняться, поэтому лезут в чужую жизнь и раздают советы, которых никто не просит! Так вот лично я уверена, что до краха в этой семье дело не дойдет - просто не успеет!
Гость888853
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Гость%
Неприятная дама, да и степаненко была не айс!!!!!
Степаненко? однако четыре десятилетия Петросян сколачивал с ней состояние.именно с ней стал со званием, узнаваемым, вёл передачи, организовал юмористическое шоу, где их дуэт всегда блистал и был изюминкой. Но "помощница" вмешалась своими намёками,что Степаненко не та и вместе с юмористом стали тырить гонорар артистки.
Гость%
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Неприятная дама, да и степаненко была не айс!!!!!
Гость886874
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Какие отношения? Дедушки и внучки? Ну вы о чем? Кормушку себе обеспечила и хорошо а дед должен был думать башкой- ей же мужик то в постели когда-то понадобится
Гость888853
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да надоели уже с этими жёнами и мужьями на час,гладко ли у них не гладко, одно ясно-Татьяне уготована роль гладильщицы до его скончания..
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