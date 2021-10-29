"Сбежала": молодая жена Петросяна бросила маленького сына

Татьяна Брухунова удивила поклонников новостью о том, что покинула Москву.



Супруга юмориста любит путешествовать. Сейчас в столице действует режим локдауна для борьбы с коронавирусом. В Санкт-Петербурге же он начинается с 30 октября и продлится до 7 ноября. Татьяна Брухунова решила воспользоваться случаем и посетить Северную столицу.

"Сбежала от локдауна… на два дня!", — сообщила жена Евгения Петросяна в своем инстаграм-аккаунте. Судя по всему, в Санкт-Петербург 32-летняя избранница артиста прибыла одна. Ее муж и маленький сын Ваган, как предположили поклонники, остались в Москве.

Также фолловеры обратили внимание на то, что сейчас в городе на Неве уже холодно, а на фото, которое опубликовала Татьяна Брухунова, она одета в легкое платье и берет. На вопросы о том, не боится ли она заболеть, жена юмориста ответила, что без верхней одежды прошла лишь пару метров — от машины до ресторана.

Подписчики по достоинству оценили образ модницы и осыпали ее комплиментами. "Элегантно и стильно!", "Очень красивое! И женственное!", – высказались россияне.

В "Сторис" своего микроблоге Татьяна Брухунова поделилась тем, куда успела сходить в Северной столице. Она от души нагулялась по осенним улицам, сходила в театр, посетила ресторан и экскурсию.