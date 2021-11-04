"Годы берут свое": народ разоблачил морщинистую Стриженову

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова стесняется своего вида, заметили поклонники.

Екатерина Стриженова практически каждый день выходит в эфир "Первого канала". Она ведет сразу две программы – "Доброе утро" и "Время покажет". Стилисты умело подбирают телеведущей наряды, следят за ее макияжем. Кажется, что 53-летняя знаменитость выглядит безупречно. Но она сама, видимо, так не считает.

Поклонники заметили, что в последнее время снимки Екатерины перед публикацией в "Инстаграм" ретушируются – убираются морщины и другие "погрешности". Народ обратил внимание на разницу между тем, как выглядит Стриженова на экране телевизора, и тем, как она смотрится на фотографиях в Сети. "Фотошопите?", "Жаль, годы берут свое", "Не стирайте лицо, вы прекрасны и такая", – прокомментировали россияне свежие кадры телеведущей со съемок программы "Время покажет".

За последние несколько лет Екатерина, действительно, заметно преобразилась. Она избавилась от лишних килограммов благодаря тренировкам и диете. В этом звезде телеэкрана помогали специалисты.

Екатерина Стриженова и сейчас продолжает следить за своим питанием. В ее рационе не только низкокалорийные салаты, но и другая, не менее полезная еда. Ранее телеведущая поделилась способом приготовления вкусного блюда, которое обязательно произведет фурор на семейном ужине. Знаменитость раскрыла пошаговый рецепт мясной запеканки.